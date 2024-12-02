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В Кашире построят производство панелей для сборки домов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В особой экономической зоне «Кашира» появится завод по производству панелей для сборки домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Компания ПРЕФАБРИКА АГ завершила фундаментные работы и возведение каркаса главного производственного корпуса завода. Предприятие крупнопанельного домостроения будет выпускать стеновые панели из тяжёлого и легкого бетона для сборки домов. Ввод производства в эксплуатацию запланирован на I квартал 2026 года.
«Компания приступила к следующему этапу строительства, который предусматривает монтаж внешнего контура здания. Его рассчитывают завершить в I квартале будущего года. Производственная мощность первой очереди завода составит около 240 тыс. кв. м. жилья в год. Объём инвестиций в соответствии с бизнес-планом компании достигнет 2,8 млрд рублей. В перспективе предприятие планирует увеличить эту сумму до 4,5 млрд», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Она добавила, что после ввода в эксплуатацию на предприятии создадут более 300 новых рабочих мест.

Площадь главного корпуса промышленного комплекса – около 20 тыс. кв. м. Проект также предусматривает строительство административных, технических и складских помещений суммарной площадью более 4 тыс. «квадратов».

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Предприятие по производству стеллажей в Егорьевске достроят в начале 2025 года
02 декабря 2024, 11:08

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство предприятия по выпуску элементов стеллажей ведётся в городском округе Егорьевск, в настоящее время готовность объекта достигла 90 процентов, сдать предприятие в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительство ведётся с 2021 года. Общая площадь нового корпуса составляет 3,3 тыс. квадратных метров. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой помещений и монтируют внутренние инженерные системы», — говорится в сообщении.
Инвестором проекта является компания «Роял Групп». Она специализируется на производстве порошковых красок. Производство элементов стеллажей станет новым направлением её деятельности.

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#экономика
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Главу ЦБ Набиуллину сравнили с Маргарет Тэтчер
Reuters: глава ВТБ Костин сравнил главу ЦБ Набиуллину с Маргарет Тэтчер
02 декабря 2024, 11:06

Фото: istockphoto/hank5

Говоря о борьбе с инфляцией в беседе с Reuters, руководитель банка ВТБ Андрей Костин сравнил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину с Маргарет Тэтчер, известной в мире, как железная леди и возглавлявшей правительство Великобритании. Та тоже боролась с ростом цен, «полагая, что это главное в экономике».
«Я, конечно, не такой монетарист и считаю, что инфляция в 8,5 процента для России не столь критична, можно было бы с ней мириться», — сказал глава ВТБ, добавив, что у руководительницы финансового регулятора «есть своя линия» и «надо дать ей возможность решать».
Банкир добавил, что его структура ожидает повышения ключевой ставки до 23%. Костин подчеркнул, что на повышение ценников влияет не только Центробанк, но и другие факторы, не зависящие от него.

«Повышение тарифов, разного рода пошлин, рост зарплат, напряжение на рынке труда», — пояснил глава ВТБ.
Финансовый регулятор назвал будущее повышение ключевой ставки не предопределенным, но весьма вероятным.

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#россия
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#инфляция
#новости
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Материнский капитал на первого ребенка вырастет в 2025 году
Путин подписал закон об увеличении маткапитала до 676 тыс. рублей с 2025 года
01 декабря 2024, 08:49

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении с 2025 года материнского капитала на первого ребенка до 676 тыс. руб. Соответствующий документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
В следующем году маткапитал будет проиндексирован на 7,3%. В 2026 году выплата увеличится еще на 4,5% — до 706,8 тыс. рублей, а через два года — до 735,1 тыс. рублей.

Отмечается, что если второй, третий или последующий ребенок рожден начиная с 1 января 2020 года и семья ранее не получала материнский капитал, то в следующем году сумма выплат составит 893,8 тыс рублей, в 2026 — 934 тыс рублей, в 2027 — 971,4 тыс рублей.

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#материнский капитал
#маткапитал
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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы
Президент России Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы
01 декабря 2024, 02:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете государства на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что доходы федерального бюджета на следующий год составят 40,296 триллиона рублей, 41,84 триллиона рублей в 2026 году и 43,154 триллиона рублей в 2027 году.

Расходы бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 41,469 триллиона рублей, в 2026 году – 44,022 триллиона рублей, в 2027 году – 45,915 триллиона рублей. Согласно прогнозам, дефицит достигнет 1,173 триллиона рублей в следующем году.

Ранее президента России подписал закон об ответственности за массовые утечки персональных данных.

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#россия
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Депутат Матвеев: мигранты искусственно стимулируют спрос на валюту и рост курса доллара
30 ноября 2024, 22:53

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в своем Телеграм-канале заявил, что мигранты выводят заработаные в РФ деньги к себе на родину, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса доллара.
Михаил Матвеев обеспокоен масштабами вывода денежных средств из российской экономики, которые связаны с отчислением средств мигрантов в страны их происхождения. Данные суммы серьёзно влияют на валютный рынок и ослабляют валюту России.

«Миллионы мигрантов, работающих в России, ежегодно пересылают заработанные средства на родину. Точные данные по этим переводам скрыты уже несколько лет, но доступная информация свидетельствует о том, что речь идет о десятках миллиардов долларов», — обратил внимание депутат.

По информации Михаила Матвеева, в прошлом году объём переводов из РФ в Таджикистан составил 5,7 миллиарда долларов, что равно почти половине ВВП этой страны. В Киргизию из России отправили сумма, которая составляет около трети ее ВВП. Армению (более $3 млрд) и Казахстан.

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Президент РФ поднял социальную пенсию на 14%
30 ноября 2024, 20:48

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Из-за этого размер выплат увеличится до 15 456 рублей.
«С 1 апреля социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75% и составит 15 456 рублей», — говорилось в указе президента Российской Федерации.

Ещё утвердили бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025—2027 годы. В 2026 году предусмотрена индексация на 4,5%, а в 2027-м — на 4%.

Страховые пенсии с 1 января следующего года станут больше на 7,3%. Средний размер страховой пенсии по старости к концу текущего года будет составлять 22 376 рублей, а к концу следующего 2025 года — 24 059 рублей.

Ранее доцент кафедры международных экономических отношений Президентской академии Татьяна Подольская сказала, что гражданам России для комфортного проживания в старости нужна пенсия от 35,8 до 50 тысяч рублей в месяц.

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#россия
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РФ снимает запрет на экспорт бензина для отечественных производителей
30 ноября 2024, 17:55

Фото: iStock/ e-crow

Своим постановлением российское правительство сняло запрет на экспорт бензина для отечественных производителей нефтепродуктов. Введенный до конца 2024 года запрет для других поставщиков продлен до конца января 2025 года, передало агентство «Интерфакс».
«Соответствующее постановление правительства РФ подписано», — сообщило российское правительство.

Меры были предприняты с целью обеспечения устойчивости внутреннего рынка топлива, поддержки нефтеперерабатывающей промышленности и борьбы с нелегальным вывозом бензина за границу.

Временный запрет на экспорт всех видов бензина из Российской Федерации действовал в периоде с 1 сентября по 31 декабря текущего года. Исключение — поставки в государства ЕАЭС с межправительственными соглашениями. Уточнялось, что поставки были предназначены только для производителей, переработавших более 1 миллиона тонн нефти в 2022 году.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что бензин в РФ начнёт дорожать быстрее после Нового года.

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#бензин
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SCMP: компании из Китая испытывают затруднения из-за курса рубля
30 ноября 2024, 15:40

Фото: iStock/ Daniel Megias

Китайские компании испытывают трудности из-за резкого падения курса рубля, сообщила South China Morning Post.
Из-за резкого обесценивания российского рубля и растущих ожиданий девальвации большая часть китайских экспортеров приостановили продажи на российских платформах электронной коммерции.

«Продолжающееся снижение курса рубля несет серьезные убытки китайским экспортерам», — обратил внимание основатель бизнес-платформы Waimaojia Энди Го.

Нынешний курс рубля способствует повышению цен для россиян и снижает привлекательность китайских товаров, из-за чего уменьшается объём заказов, подчеркнул Энди Го.

Ранее экономист и директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что гражданам Российской Федерации пора привыкать к ослабленному курсу рубля, в 2025 году он вряд ли сильно изменится.

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Норвегия заработала более $115 млрд на вытеснении из Евросоюза газа из России
30 ноября 2024, 12:14

Фото: iStock/ Fotonen

Норвегия заработала 115 миллиардов долларов, вытеснив российский газ из Евросоюза, проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на посла в Осло Николая Корчунова.
По информации Николая Корчунова, власти Норвегии приняли решение присоединиться к большинству пакетов антироссийских санкций. Дипломат обратил внимание, что это имело неоднозначные последствия для экономики Норвегии.

«С одной стороны, норвежцы солидно заработали на вытеснении российского газа в Европе, обеспечив себе из-за высоких цен более 115 млрд долларов сверхдоходов. С другой стороны, Осло пошел на демонтаж двусторонних торгово-экономических отношений», — уточнил Николай Корчунов.

Ранее Российская Федерация и Норвегия согласовали правила и условия пользования рыбными ресурсами в Норвежском и Баренцевом морях. После 2022 года рыболовство — одна из немногих отраслей, где страны Североатлантического альянса (НАТО) могут заключать соглашения с Россией.

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