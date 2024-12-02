В Кашире построят производство панелей для сборки домов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В особой экономической зоне «Кашира» появится завод по производству панелей для сборки домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Компания ПРЕФАБРИКА АГ завершила фундаментные работы и возведение каркаса главного производственного корпуса завода. Предприятие крупнопанельного домостроения будет выпускать стеновые панели из тяжёлого и легкого бетона для сборки домов. Ввод производства в эксплуатацию запланирован на I квартал 2026 года.
Она добавила, что после ввода в эксплуатацию на предприятии создадут более 300 новых рабочих мест.
Площадь главного корпуса промышленного комплекса – около 20 тыс. кв. м. Проект также предусматривает строительство административных, технических и складских помещений суммарной площадью более 4 тыс. «квадратов».
Читайте также:
Подмосковному хозяйству предоставили землю под овцеводческую ферму
В Дубне будут производить новые антибиотики для лечения тяжёлых инфекций
В Подмосковье наградили обладательниц премии «Нежный Грант 2024»
«Компания приступила к следующему этапу строительства, который предусматривает монтаж внешнего контура здания. Его рассчитывают завершить в I квартале будущего года. Производственная мощность первой очереди завода составит около 240 тыс. кв. м. жилья в год. Объём инвестиций в соответствии с бизнес-планом компании достигнет 2,8 млрд рублей. В перспективе предприятие планирует увеличить эту сумму до 4,5 млрд», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что после ввода в эксплуатацию на предприятии создадут более 300 новых рабочих мест.
Площадь главного корпуса промышленного комплекса – около 20 тыс. кв. м. Проект также предусматривает строительство административных, технических и складских помещений суммарной площадью более 4 тыс. «квадратов».
Читайте также:
Подмосковному хозяйству предоставили землю под овцеводческую ферму
В Дубне будут производить новые антибиотики для лечения тяжёлых инфекций
В Подмосковье наградили обладательниц премии «Нежный Грант 2024»
Лора Луганская