В Кашире построят производство панелей для сборки домов

Говоря о борьбе с инфляцией в беседе с Reuters, руководитель банка ВТБ Андрей Костин сравнил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину с Маргарет Тэтчер, известной в мире, как железная леди и возглавлявшей правительство Великобритании. Та тоже боролась с ростом цен, «полагая, что это главное в экономике».