В Кашире строят завод по производству упаковки из вторсырья

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Завод по производству упаковочной продукции и гофрированного картона из макулатуры строят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кашира», предприятие компании «Л-ПАК Кашира» начнёт работать уже в конце года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава муниципалитета Михаил Шувалов побывал на территории ОЭЗ «Кашира» и встретился с генеральным директором компании Виктором Ильиным.
Он добавил, что полностью реализовать проект должны за семь лет.
Завод будет предприятием полного цикла: исходным сырьём для продукции является макулатура, из которой будут делать бумагу, из бумаги — гофрокартон на упаковку, который затем в виде макулатуры опять станет сырьём.
Общий объём инвестиций в проект превышает 5 млрд рублей, на заводе будет создано 486 рабочих мест для жителей округа.
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«Сейчас строим производственно-складской комплекс площадью свыше 60 тысяч квадратных метров. Ввести комплекс в эксплуатацию планируем к концу этого года. Запустим производство упаковочной продукции и гофрированного картона и начнем строить завод по переработке макулатуры», — сказал Виктор Ильин.
Он добавил, что полностью реализовать проект должны за семь лет.
Завод будет предприятием полного цикла: исходным сырьём для продукции является макулатура, из которой будут делать бумагу, из бумаги — гофрокартон на упаковку, который затем в виде макулатуры опять станет сырьём.
Общий объём инвестиций в проект превышает 5 млрд рублей, на заводе будет создано 486 рабочих мест для жителей округа.
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Лев Каштанов