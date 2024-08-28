В Каширском краеведческом музее представят выставку «Новые герои Подмосковья»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Каширском краеведческом музее С 3 по 20 сентября будет работать выставка «Новые герои Подмосковья». На ней будут представлены живописные и графические работы современных художников столичного региона, посвящённые спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Передвижная выставка пройдет в 17 городских округах Московской области. Это Дмитров, Электросталь, Зарайск, Шаховская, Щёлково, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Кашира, Домодедово, Серпухов, Павловский Посад, Лобня, Лотошино, Воскресенск, Красногорск и Руза. В каждом городе планируют общение художников с аудиторией, встречи школьников и студентов с участниками СВО», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Выставка организована по инициативе президента Общественного фонда «Фонд культурных инициатив» Московской области Андрея Кошелева. Они проводится при поддержке правительства Московской области, Фонда президентских грантов и Союза журналистов Подмосковья.
Открытие экспозиции состоится 3 сентября в 14 часов.
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