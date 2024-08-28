В Кашире провели проверку пешеходных переходов у школ

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Комиссионный выезд по проверке состояния пешеходных переходов, расположенных рядом со школами, провела в городском округе Кашира перед началом учебного года служба инспектирования дорог совместно с сотрудниками окружной администрации, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Проверка проводилась по 45 адресам. В настоящее время дорожные службы обновляют там разметку, устанавливают и меняют дорожные знаки», — говорится в сообщении.Отмечается также, что в ближайшее время у четырёх пешеходных переходов возле школ установят светофоры типа Т-7. Они появятся в Ожерелье у дома №1А по Больничной улице и дома №2 по улице Мира, а также у дома №3 по улице Ленина в деревне Барабаново и у дома №1 по Школьной улице в посёлке Ледово.
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