Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Кашире провели проверку пешеходных переходов у школ

В Кашире провели проверку пешеходных переходов у школ

28 августа 2024, 15:54
Фото: iStock/Newman Studio

Фото: iStock/Newman Studio

Комиссионный выезд по проверке состояния пешеходных переходов, расположенных рядом со школами, провела в городском округе Кашира перед началом учебного года служба инспектирования дорог совместно с сотрудниками окружной администрации, сообщает пресс-служба муниципалитета.


«Проверка проводилась по 45 адресам. В настоящее время дорожные службы обновляют там разметку, устанавливают и меняют дорожные знаки», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в ближайшее время у четырёх пешеходных переходов возле школ установят светофоры типа Т-7. Они появятся в Ожерелье у дома №1А по Больничной улице и дома №2 по улице Мира, а также у дома №3 по улице Ленина в деревне Барабаново и у дома №1 по Школьной улице в посёлке Ледово.

Читайте также:

Молодогвардейцы из Каширы уехали помогать жителям Курской области

Духовой оркестр из Каширы выступил на столичном «Большом арбузнике»

Снабжение лекарствами сельских жителей организовали в Кашире
#кашира
#пешеходный переход
#дороги
#школы
#безопасность
#проверка
Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в 22 регионах России
Роспотребнадзор: случаи лихорадки Западного Нила выявили в 22 регионах РФ
28 августа 2024, 16:19

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в 22 российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что в большинстве субъектов РФ выявляются единичные случаи. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Примечательно, что с 2023 года усилилась работа специалистов в части мониторинговых исследований. В ведомстве добавили, что непрерывно следят за ситуацией как за границей, так и в стране.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан зарегистрировали 4 случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

НМИЦ Минздрава РФ назвал глазную боль и жар симптомами лихорадки Западного Нила

В Кабардино-Балкарии подтверждён случай заражения лихорадкой Западного Нила

Подмосковный иммунолог Продеус раскрыл, для кого смертельно опасен ротавирус
#помощь
#работа
#радио
#заболевания
#татарстан
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли новую схему мошенничеств на фоне ареста Дурова
Эксперт по безопасности Шутов: Мошенники действуют под видом техподдержки
28 августа 2024, 16:01

Фото: iStock/1550539

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил о новом виде мошенничества в Telegram на фоне ареста основателя мессенджера Павла Дурова во Франции.
По его словам, преступники могут действовать под видом техподдержки Telegram и требовать доступ к данным для резервных копий во избежание удаления аккаунта.

«В сети уже появилась новая мошенническая схема: под видом техподдержки преступники предлагают сделать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс. Этот метод основан на социальной инженерии и играет на страхе пользователя потерять свой аккаунт. Мошенники манипулируют эмоциями жертвы, заставляя её действовать импульсивно. Важно: Telegram никогда не рассылает уведомления о заявках на удаление аккаунта», — пояснил в беседе с RT Шутов.

До этого сообщалось, что суд Москвы заочно арестовал основателя группы «Открытие» Вадима Беляева и бывшего топ-менеджера «Открытие холдинга» Михаила Назарычева по делу о мошенничестве.

«Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента их экстрадиции на территорию РФ, либо с момента их задержания на территории России. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК РФ («Мошенничество»). Назарычев и Беляев объявлены в международный розыск», – приводит АГН «Москва» сообщение суда.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать легенду об установке или замене бытовых счетчиков, чтобы взламывать аккаунты на Госуслугах.

Читайте также:

Мошенники от имени Россетей взламывают аккаунты на Госуслугах

ВТБ сообщил о мошенниках, действующих от имени Госархива

Суд в Москве оставил под стражей курьера, получившую деньги Ларисы Долиной
#суд
#москва
#мошенники
#преступники
#мошенничество
#telegram
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Площадка «Мегабак» в Серпухове после модернизации заработает в новом формате
28 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Серпухове после модернизации открыли новую площадку для приёма вторсырья «Мегабак». Теперь площадка, обновлённая по просьбе местных жителей, работает в новом формате, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Все собранные и отсортированные отходы будут направлять на переработку. Площадка работает по адресу: ул. Екатерины Дашковой, д. 18. Всего в Подмосковье сейчас расположено 66 площадок «Мегабак». 22 из них работают в новом формате.
«Речь идет о системе вознаграждения за сдачу ненужных вещей. Эта практика мотивирует граждан и приобщает всё больше сознательных людей к «зелёной» повестке. Мы в свою очередь стараемся максимально быстро реагировать на запросы жителей и модернизировать подобные площадки», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в Минчистоты, в рамках открытия для гостей подготовили развлекательную программу. Всем желающим рассказали, как правильно сортировать отходы.

Читайте также:

Сдавать тару и текстиль в Подмосковье станет выгодно и бизнесу, и жителям

В Московской области за пять лет переработали более 2 млн тонн стекла

В Подмосковье теперь можно оформить договор на техобслуживание газового оборудования онлайн
#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#мегабак
#переработка
#вторсырьё
#площадки
#экология
#владислав мурашов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно состояние российской ГРЭС после информации о пожаре
Энергокомпания «ОГК-2»: рязанская ГРЭС работает в штатном режиме
28 августа 2024, 15:46

Фото: iStock/Evgenii Ryzhenkov

Рязанская ГРЭС работает в штатном режиме. Об этом сообщили в энергокомпании «ОГК-2», соответствующая публикация появилась в Telegram-канале предприятия.
Уточняется, что некоторые источники публикуют видеокадры с последствиями возгорания сухой растительности за территорией электростанции, что произошло днем ранее.

Иных подробностей в энергокомпании не привели.

Напомним, в среду, 28 августа украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали Кировскую область. Целью атаки стала нефтебаза в Котельниче. В результате удара резервуар не территории объекта загорелся. Согласно информации Telegram-канала SHOT, вражеские дроны были запущены из Сумской области.

Читайте также:

Mash: ВСУ атаковали Кировскую область с помощью спутников НАТО

Стало известно, откуда был направлен дрон атаковавший нефтебазу в Котельнич

Три БПЛА упали на территорию кировского комбината «Зенит» и загорелись
#дрон
#бпла
#telegram
#всу
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Долгопрудном собрали уже более 500 кг гуманитарной помощи для Курской области
28 августа 2024, 15:34

Фото: пресс-служба правительства МО

В Комплексном молодёжном центре (КМЦ) Долгопрудного уже несколько недель работает пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области, в настоящее время оттуда в распределительные центры отправили свыше полтонны грузов. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Владислав Юдин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Центре поддержки военнослужащих и их семей на базе Комплексного молодежного центра организован пункт сбора гуманитарной помощи. Оттуда в распределительные центры в Реутове и Балашихе направлено уже более 500 кг – это различные предметы первой необходимости, продукты, одежда, печи и многое другое», — сказал Владислав Юдин.
Он добавил, что в сборе гуманитарной помощи участвуют неравнодушные местные жители, волонтёры, представители общественных организаций и депутаты.

Читайте также:

В Долгопрудном к середине сентября отремонтируют 13,5 км тепловых сетей

На предприятиях в Долгопрудном создадут более 1,6 тыс. новых рабочих мест

В Долгопрудном в День города откроют благоустроенную набережную
#долгопрудный
#гуманитарная помощь
#курская область
#владислав юдин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Долгопрудном к середине сентября отремонтируют 13,5 км тепловых сетей
28 августа 2024, 15:15

Фото: пресс-служба правительства МО

Тринадцать с половиной километров тепловых сетей капитальной отремонтируют в Долгопрудном до начала отопительного сезона, работа по увеличению надёжности теплоснабжением в муниципалитете продолжается. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Владислав Юдин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы заранее провели все необходимые мероприятия, которые позволят успешно войти в зиму. Что касается сроков, то все идет по плану. Муниципальную программу мы выполнили почти на сто процентов, а государственную, как и планировали, завершим к 15 сентября», — сказал Владислав Юдин.
Отмечается, что в минувшем году в округе реконструировали три котельных, при этом была увеличена их мощность. Кроме того, было построено 12 новых тепловых камер. А на 37 имеющихся тепловых камерах обновили запорную арматуру.

В будущем году в Долгопрудном проведут реконструкцию ещё трёх котельных и начнут строить новую.

Владислав Юдин рассказал также о готовности округа к началу учебного года.

«У нас одиннадцать крупных образовательных комплексов. Везде прошли специальные тренировки по безопасности, мы готовы принимать детей. Проведена работа по организации подъездных путей к школам. И все школы полностью укомплектованы учебниками», — сообщил Юдин.
В округе также ремонтируются и возводятся новые учебные заведения. До конца года будет открыта школа на 550 мест в микрорайоне Центральный, а в будущем году построят новый корпус школы №7 на 1500 учеников и пристройку к гимназии №13 на 300 учеников. В ноябре планируется завершить капремонт школы №11, а в 2025 году отремонтировать школу №7 и детские сады при школах №№1 и 6. Кроме того, в сентябре начнёт работать новый детсад на 135 мест.

В Долгопрудном ведётся и дорожный ремонт. В частности, в текущем году было отремонтировано шесть дорог.

Читайте также:

На предприятиях в Долгопрудном создадут более 1,6 тыс. новых рабочих мест

В Долгопрудном в День города откроют благоустроенную набережную

Долгопрудный присоединился к сбору гуманитарной помощи для Курской области
#долгопрудный
#теплотрасса
#теплоснабжение
#котельная
#школы
#строительство
#капремонт
#капитальный ремонт
#детские сады
#ремонт дорог
#владислав юдин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Долгопрудном в День города откроют благоустроенную набережную
28 августа 2024, 14:44

Фото: пресс-служба правительства МО

Вторая очередь благоустроенной набережной в Юсуповском сквере в Долгопрудном будет открыта в День города — 31 августа. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Владислав Юдин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Юсуповский сквер стал точкой притяжения для всего Долгопрудного. В День города мы традиционно с набережной дадим старт масштабному параду судов. Жители очень любят эту набережную. По выходным мы традиционно проводим в расположенном там амфитеатре культурные мероприятия, концерты, которые можно посещать бесплатно», — сказал Владислав Юдин.
Отмечается, что общая площадь новой благоустроенной зоны набережной составила около 500 квадратных метров.

Кроме того, в текущем году в Долгопрудном провели реконструкцию Центрального парка. Планируется благоустроить сквер у Физтех-колледжа, парк на Островке и парк Мысово.

Читайте также:

Глава Одинцовского округа принял участие в благоустройстве школы в Звенигороде

Долгопрудный присоединился к сбору гуманитарной помощи для Курской области

Долгопрудненские врачи вернули возможность ходить упавшему с высоты пациенту
#долгопрудный
#благоустройство
#андрей воробьёв
#владислав юдин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Одинцовского округа принял участие в благоустройстве школы в Звенигороде
28 августа 2024, 14:22

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

В Звенигороде завершили капитальный ремонт школы №2 им. Героя Советского Союза М.А. Пронина, расположенной на Спортивной улице, в благоустройстве пришкольной территории принял участие глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Внутри здания все работы закончены. Подрядная организация усилила конструкции, дверные проёмы, пол и стены. Рабочие также привели в порядок кровлю и фасад, отремонтировали входную группу, выполнили внутреннюю отделку и проложили новые инженерные коммуникации. В классах уже установлены новая мебель и учебное оборудование. Сейчас завершается благоустройство территории», — отметил Андрей Иванов.
В благоустройстве пришкольной территории приняли участие председатель муниципальной Общественной палаты Марианна Кристалинская, члены Совета депутатов Одинцовского округа Дмитрий Александров, Олег Цуцков и Станислав Улитин, а также директор Звенигородской спортшколы Владимир Любовицкий. В ходе экологической акции её участники высадили рядом со школой свыше 70 деревьев — туй и лип.

Читайте также:

Благоустройство территории Саввино-Сторожевского монастыря идёт по графику

Готовность капремонта школы №2 в Голицыне достигла 99%

Волейболистки команды «Заречье-Одинцово» завоевали серебро чемпионата России
#одинцовский городской округ
#звенигород
#школа
#благоустройство
#андрей иванов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На международном форуме представили уникальный химкинский патриотический проект
28 августа 2024, 14:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

На международном форуме «Женщины в защиту Отечества» представили патриотический проект, который этим летом запустили в городском округе Химки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Перед участниками выступили директор школы №8 и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева. Она презентовала ключевые мероприятия проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Масштабный проект городского округа направлен на популяризацию патриотического образования и воспитания. С идеей запуска выступили депутаты Химкинского совета депутатов, которые вместе с жителями собирают помощь участникам спецоперации и их семьям, работают волонтёрами в зоне СВО.
«Наш новый общественный проект можно назвать уникальным. Благодаря ему мы знакомим подрастающее поколение с историей округа и страны. Это позволяет привить любовь к Родине с самого раннего детства. Многие образовательные учреждения Химок стали площадками для реализации патриотических мероприятий. «Химки. Успех в единстве поколений» по достоинству оценили и участники форума», – поделилась Игнатьева.
Как отметили в администрации, новый проект вызывает интерес и поддержку у большинства химчан. В рамках проекта для жителей регулярно организуют различные патриотические мероприятия. Это акции, лекции, круглые столы, спортивные эстафеты. Со старта реализации проекта в городском округе провели уже более 100 тематических встреч.

Читайте также:

Для украшения Химок ко Дню города используют более 2 тыс. композиций из флагов

В топ Подмосковья вошли 17 школ Химок

В Химках впервые проведут футбольный Суперкубок VK Видео
#химки
#проект
#патриотизм
#воспитание
#подмосковье
#московская область
#форум
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф