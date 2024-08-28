Для каширских долголетов провели юридическое занятие по вопросам наследования

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Юридическое занятие по вопросам наследования состоялось в отделении клуба «Активное долголетие» № 2 Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Занятие провёл с юристом Государственного юридического бюро по Московкой области Дмитрием Коваленко. Он представил презентацию, посвящённую правилам и нормам в сфере наследования, а также ответил на вопросы. Представители старшего поколения узнали о наследовании по закону и по завещанию, а чем завещание отличается от дарения и когда можно заключать договор пожизненного содержания с иждивением», — говорится в сообщении.Юрист также объяснил собравшимся, как не попасться на уловки мошенников, предлагающих якобы бесплатную юридическую помощь, а затем дал индивидуальные консультации.
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