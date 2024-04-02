В Подмосковье с начала года 12 компаний получили под проекты «Землю за 1 рубль»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Участниками подмосковной программы «Земля за 1 рубль» в этом году стали уже 12 компаний, планирующих инвестпроекты в сфере импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В первом квартале этого года мы передали инвесторам 33 участка под 12 инвестпроектов импортозамещения на территории региона по программе «Земля за 1 рубль». Объём заявленных инвестиций в эти проекты – 5,4 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать около 500 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Всего с момента запуска программы в марте 2022 года её участниками стали 143 инвестора. Инвестиций в проекты, которые реализуются на участках, преданных бизнесу в аренду, превышает 108 млрд рублей. «Действие программы «Земля за 1 рубль» в Подмосковье продлили и на 2024 год. За первый квартал общая площадь предоставленных участков для бизнеса составила 33 гектара.
Цель этого проекта – заместить импортную продукцию, позволить предпринимателям расширить производство, привлечь новых инвесторов. Землю государство предлагает практически бесплатно», – добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Программа была инициирована губернатором региона Андреем Воробьёвым.
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