В Казахстане вернули в доход государства изъятые у олигархов деньги

Депутат Госдумы Алексей Говырин раскрыл размер максимальных выплат женщинам во время беременности и после родов. По его словам, в 2024 году можно будет получить максимум 565 000 рублей с учетом стажа и суммы, выплаченной за последние два года, передает РИА Новости.