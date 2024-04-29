В Казахстане вернули в доход государства изъятые у олигархов деньги

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Комитет по возврату активов генпрокуратуры Казахстана обратил в доход государства более 90 миллионов долларов, которые будут направлены на социальную сферу и устранение последствий паводков. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба правительства страны.
Отмечается, что в эту сумму помимо денежных средства входит также бизнес-центр в Астане.
Кроме того, в правительства уточнили, что было подписано инвестиционное соглашение на порядка 16 миллионов долларов. Согласно ему, попавшие под действие закона «О возврате государству незаконно приобретённых активов» лица, построят два инфраструктурных объекта в Астане и Шымкенте.
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Анастасия Чинкова