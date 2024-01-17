В Китае на фестивале-ярмарке товаров пройдет автографсессия российской фигуристки

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Фигуристка Анна Щербакова даст автографсессию в рамках фестиваля-ярмарки товаров. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Ярмарка «Сделано в России» откроется в провинции Ляонин. Она пройдет во время китайских новогодних праздников с 27 января по 4 февраля 2024 года.На мероприятии будут представлена розничная продажа российских продуктов питания от компаний «Мираторг», «Черкизово», «Эфко», «Балтика», «МАКФА», «Союзпищепром», «Объединенные кондитеры», «Славянка», «Русский краб», «СЗРК», «Эконива», «Комос», «БРПИ», «Дядя Ваня» и «АБИ Продакт».
«Кроме того, гостей фестиваля ожидает большая интерактивная программа, в том числе дегустационное шоу от российских производителей продукции агропромышленного комплекса, выступления фольклорных коллективов из России, мастер-классы по народным художественным промыслам и фотозоны в русском стиле», — поделилась гендиректор российского экспортного центра Вероника Никишина.
Стоит отметить, что в церемонии открытия 27 января примет участие российская фигуристка, победительница множества российских и международных соревнований, чемпионка Олимпийских игр 2022 года в Пекине Анна Щербакова, которую считают почитаемой спортсменка и настоящим воплощением образа России для жителей Китая.
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