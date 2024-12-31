Си Цзиньпин: Китай и Россия стабильно следуют по пути отказа от конфронтации

Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)
Председатель КНР Си Цзиньпин готов вместе с президентом РФ Владимиром Путиным работать над укреплением развитием отношений двух стран. Об этом заявил сам китайский лидер.
В своём новогоднем поздравительном послании главе российского государства он отметил, что в непростых современных условиях ускоряющихся глобальных изменений Китайская Народная Республика и Российская Федерация традиционно и неуклонно движутся по самому разумному пути — пути отказа от конфронтации. Слова председателя КНР приводит информационное агентство Xinhua.
Си Цзиньпин также напомнил, что в уходящем году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических связей между Россией и Китаем. Он подчеркнул, что за эти годы отношения между двумя странами упрочились и стали более зрелыми и стабильными.
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