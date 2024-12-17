Блогер из Китая сравнил цены на продукты в России и КНР

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Китайский блогер Сюй Хкукан, долгое время проживавший в России, поделился своими наблюдениями о ценах на продукты в двух странах в интервью каналу «360».
Он отметил, что стоимость продуктов варьируется в зависимости от категории. По словам Хкукана, мясо и молочные продукты в Москве значительно дешевле, чем в Китае. В то же время овощи и фрукты, по его мнению, более доступны по цене в КНР.
Например, он упомянул, что пакет молока объемом 500 миллилитров стоит около 15 юаней, что эквивалентно примерно 200 рублям по текущему курсу. Блогер также добавил, что жизнь в китайском городе Гуанчжоу кажется ему более дорогой по сравнению с Москвой.
Китай резко поднял тарифы на ЖД перевозки грузов в Россию и Белоруссию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Например, он упомянул, что пакет молока объемом 500 миллилитров стоит около 15 юаней, что эквивалентно примерно 200 рублям по текущему курсу. Блогер также добавил, что жизнь в китайском городе Гуанчжоу кажется ему более дорогой по сравнению с Москвой.
Китай резко поднял тарифы на ЖД перевозки грузов в Россию и Белоруссию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова