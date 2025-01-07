SCMP: Китай создал атомные часы, способные изменить характер будущих войн

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Китайские ученые создали сверхточные атомные часы, которые могут «кардинально изменить характер будущих войн», пишет газета South China Morning Post.
Цезиевые атомные фонтанные часы NIM-TF3 можно поместить на военный грузовик и осуществлять длительную транспортировку в суровых условиях. При этом они смогут сохранить точность, демонстрируя неопределенность хронометража менее квадриллионной доли секунды.
До этого считалось невозможным создать атомные часы с такой высокой точностью, так как они должны были находиться в помещениях, защищенных от влияния окружающей среды.
Атомные часы — это прибор для измерения времени, в котором используются собственные колебания, связанные с процессами, происходящими на уровне атомов или молекул. Стоит отметить, что высокоточная система хронометража является основой современной войны.
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До этого считалось невозможным создать атомные часы с такой высокой точностью, так как они должны были находиться в помещениях, защищенных от влияния окружающей среды.
Атомные часы — это прибор для измерения времени, в котором используются собственные колебания, связанные с процессами, происходящими на уровне атомов или молекул. Стоит отметить, что высокоточная система хронометража является основой современной войны.
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Екатерина Коршунова