В Клину готовится к открытию цех по производству арматуры

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Цех точного литья, на котором будут производить концевую арматуру, готовит к открытию на территории городского округа Клин компания «Гибкие соединения», предприятие посетила глава округа Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Производственные площади для нового цеха уже построены. Инвестиции в проект составили уже более 150 миллионов рублей. Продукция цеха будет служит целям импортозамещения», — отмечается в сообщении.Компания «Гибкие соединения» производит продукцию для самолётостроения и автопрома, а также для металлургии и атомной промышленности. Станки, произведённые на расположенных в Клину площадках, востребованны не только в России, но и в Китае, Италии, США и ряде других стран.
«Всегда приятно слышать, что крупный инвестор, производитель эксклюзивной продукции связывает с Клином свою стратегию и будущее развитие. Так, компания «Гибкие соединения», ранее работавшая на арендованных площадях, сейчас приобрела помещения и строит в Клину новые цеха, корпуса и увеличивает оборот предприятия, расширяет ассортимент продукции», — сказала Алёна Сокольская.Она добавила, что администрация округа продолжит поддерживать компанию и предлагать ей участие в областных программах по поддержке и развитию бизнеса.
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