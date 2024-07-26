Клинский хоккеист претендует на звание #КрашСезона Студенческой лиги

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Представитель Клина Алексей Смирнов вошёл в десятку претендентов на звание #КрашСезона Студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Звание #КрашСезона является по сути призом зрительских симпатий. Этим летом Алексей Смирнов стал победителем конкурса #КрашСезона в дивизионе «Запад», а сейчас он вышел в финал и соревнуется с победителями всех дивизионов», — говорится в сообщении.Алексей Смирнов является тренером отделения хоккея спортивной школы «Клин спортивный» и капитан команды «РГСУ-Клин».
Народное голосование за звание #КрашСезона проводится на Telegram-канале Студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области, оно завершится уже в это в воскресенье, 28 июля.
Читайте также:
Даванков выразил уверенность в результате российских спортсменов на ОИ-2024
Стало известно о жалобах на ОИ-2024 от владельцев парижских ресторанов
Директора спортцентра «Планерная» Панову выбрали почётным гражданином Химок
Лев Каштанов