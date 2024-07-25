Глава Клина Сокольская рассказала о муниципальных практиках представителям ЛНР

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Подмосковным опытом управления городским хозяйством поделилась глава городского округа Клин Алёна Сокольская с руководителями муниципалитетов ЛНР, выступление состоялось в рамках образовательной программы ВШГУ РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень», сообщает пресс-служба администрации Клина.
«Алёна Сокольская рассказала о системных подходах в комплексном управлении городским хозяйством, которые реализуются в Клину в рамках программ губернатора Московской области. Речь шла также о клинских муниципальных практиках, которые помогают более эффективно взаимодействовать с жителями и работать для развития округа», — отмечается в сообщении.Представители Новороссии высоко оценили выступление главы Клина, а руководитель программной Дирекции ВШГУ РАНХиГС Евгений Подшивалов подчеркнул, что практики, о которых рассказала Алёна Сокольская, непременно будут использоваться для развития новых территорий России и сейчас, и в долгосрочной перспективе.
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