В Клину обустраивают сквер на месте снесённой бани

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Сквер на месте снесённой бани обустраивают на одной из самых древних улиц Клина, в настоящее время работы проведены более чем на 55%, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Сейчас на территории сквера прокладывают дорожно-тропиночную сеть, кладут плитку и бортовой камень, устанавливают уличное освещение и систему видеонаблюдения, готовят почву под газоны», — говорится в сообщении.Завершить работы планируется в ближайшие две недели. В сквере предусмотрена зона отдыха, теневые навесы и скамейки. Там также поставят урны, стенды с навигацией и проведут озеленение.
Баня, на месте которой готовится к открытию сквер, была построена в 1988 году. В 2018 году баню признали аварийной и закрыли. И более пяти лет постройка стояла заброшенной.
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Лев Каштанов