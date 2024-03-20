Посевную площадь в Подмосковье увеличат более чем на 30 тысяч га

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Более чем на 30 тысяч гектаров планируют увеличить посевную площадь в Московской области в текущем году, полевые работы начнутся в апреле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Планируется, что посевная площадь составит более 574 тысяч гектаров, что на 30 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.В министерстве также отметили, что обеспеченность посадочным материалом для посадки картофеля в Московской области уже составила 100%, семенами бобовых и зерновых, а также масличных культур — 99%, семенами для посадки овощей в открытый грунт — 83%.
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