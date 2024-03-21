В Химках появится новое производство хлебобулочных и кондитерских изделий

Фото: пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Московской области построят новый производственный комплекс хлебобулочных и кондитерских изделий. Об этом сообщила пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новый завод будет строит компания «Солнечная Долина».
Стоит отметить, что благодаря новому проекту появиться порядка 350 рабочих мест. Производство начнет функционировать в ближайшие годы.
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«Строительство площадки будет осуществляться на двух земельных участках общей площадью 8,9 га в городском округе Химки. Производственная мощность нового объекта составит 6 тонн продукции в час или 38 тыс. тонн в год, что позволит увеличить производство высококачественных продуктов в регионе. Ориентировочный объем инвестиций в проект составляет более 600 млн рублей», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева