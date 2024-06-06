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«Белорусская цементная компания» запустит крупное производство в Наро-Фоминске

06 июня 2024, 12:52
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

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«Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» запустит крупное производство строительных материалов в городском округе Наро-Фоминск, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.


«К 2030 году нашими белорусскими партнерами будет построен производственно-логистический комплекс «СОДРУЖЕСТВО» в Наро-Фоминском округе. Производство сухих строительных смесей, тарированного цемента, товарного бетона и железобетонных изделий – это все крайне важно для строительного рынка. Кроме того, на новом предприятии смогут трудоустроиться порядка 100 жителей. И инвестиции — порядка 2 млрд рублей», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе ПМЭФ.

Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2024 Воробьёв подписал с генеральным директором Республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» Александром Довгало.

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#московская область
#андрей воробьёв
#пмэф
#белоруссия
#компании
Подмосковье и Вологодская область подписали соглашение о сотрудничестве
06 июня 2024, 12:57

Фото: пресс-служба правительства МО

Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Московская область всегда открыта к сотрудничеству с другими странами, и особенно, регионами нашей страны», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Он добавил, что в апреле текущего года Подмосковье запустило совместный логистический проект с Казахстаном и Китаем, в рамках этого проекта будут также развиваться транспортные связи с Вологодской области.

«Соглашение, которое мы подписали сегодня на Питерском форуме, в том числе и об этом», — подчеркнул губернатор Подмосковья.
Кроме того, регионы будут обмениваться лучшими практиками в медицинской сфере, науке, в области образования, культуры и туризма, а также ЖКХ. Кроме того, Подмосковье и Вологодчина будут помогать друг другу при подготовке кадров.

«Для нас это сотрудничество имеет, в первую очередь, социально значимый характер и, вместе с этим, открывает новые возможности для совершенствования в научно-техническом, торгово-экономическом, и культурном направлениях», — сказал Георгий Филимонов.
Он отметил, что все инициативы Подмосковья в социально-экономических сферах получат полную поддержку правительства Вологодской области.

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#пмэф
#вологодская область
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#соглашение
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Завершено строительство нового стадиона в ЖК «Красногорский»
06 июня 2024, 11:47

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Завершено строительство нового стадиона при образовательном комплексе в ЖК «Красногорский». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В посёлке Нахабино идёт активное строительство современного образовательного комплекса. На строительной площадке трудятся более 120 рабочих и задействовано 5 единиц техники.

«Наряду с образовательным пространством, большое значение придаем развитию спортивного ядра, основа которого, благодаря своевременным решениям подрядчика, была заложена с наступлением холодов», — поделился об образовательном комплексе Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Здание образовательного комплекса имеет 4 этажа и общую площадь более 16,1 тысяч квадратных метров. Оно состоит из двух блоков: дошкольного и школьного. Сдача образовательного комплекса запланирована на начало августа этого года.

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#строительство
#красногорск
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#стадион
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В Красногорске в парке «Ивановские пруды» провели свадебную церемонию
06 июня 2024, 11:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Впервые в парке «Ивановские пруды» провели свадебную церемонию. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Торжественное мероприятие состоялось 5 июня.

«История любви очаровательной пары началась в 2019 году, и с тех пор они шли к этому важному событию вместе. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, как они счастливы, как трепетно относятся друг к другу. Вот что значит настоящая любовь, которая становится с годами только крепче. Поздравляем молодоженов с этим прекрасным и радостным днём! Желаем счастья, процветания и неисчерпаемой любви!», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что красота природы и атмосфера парка придали особый шарм значимому событию для молодоженов.

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#красота
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#город
#красногорск
#парк
#свадьба
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Еще один участник теракта в Буденновске в 1995 году задержан спустя 29 лет
06 июня 2024, 10:35

Фото: istockphoto/blinow61

Еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году спустя 29 лет задержали российские силовики. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Тогда в середине 90-х в результате теракта погибли 129 человек. Задержанный Казбек Анасов пришел в банду террориста Шамиля Басаева летом 1995 года. Следствие ходатайствует об аресте Анасова.

Это уже второй задержанный за неделю член банды Басаева. В минувший понедельник, 3 июня, была информация о задержании уроженца Чеченской Республики Хамзата Зоева в рамках дела о тех же событиях. Зоеву инкриминируют статьи «убийство», «террористический акт», «бандитизм» и «захват заложников».

Банда Басаева 29 лет назад захватила 1200 жителей города в заложники, согнав их в районную больницу. Террористы требовали прекратить боевые действия в Чечне и начать переговоры.

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#россия
#теракт
#следственный комитет
#новости
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В Подмосковье зафиксировано порядка 3 тысяч случаев покусов людей собаками
06 июня 2024, 10:10

Фото: istockphoto / Milan Krasula

Порядка 3 тысяч случаев покусов людей собаками зафиксировано в Подмосковье в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Комитет Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку напоминает о правилах выгула собак.

«Некоторые владельцы питомцев до сих пор ими пренебрегают, в связи с чем происходят неприятные ситуации, которые, порой, влекут за собой необратимые последствия. Подобные случаи в Подмосковье не редкость — всего в 2024 году зафиксировано порядка 3 тысяч случаев покусов собаками людей. Больше всего происшествий пришлось на май», — отметил председатель комитета Сергей Керселян.

Стоит подчеркнуть, что владелец домашнего животного обязан исключить свободное и неконтролируемое передвижения питомца без поводка и намордника вне площадок для выгула домашних животных и дрессировки собак. Кроме этого, за нарушение порядка выгула питомца придётся заплатить штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

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#май
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#собаки
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Беглову на ПМЭФ показали механическую руку для участников СВО
06 июня 2024, 10:08

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Петербургский международный экономический форум (ПМФ). На петербургском стенде ему показали механическую руку.
В этом году главная тема петербургского стенда — «Технологии, открытые для мира», сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Протез, продемонстрированный губернатору, — это не реквизит для научно-фантастического фильма, а продукция компании «БИОНИКА 2.0», созданной год назад.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Изготавливаемые её бионические экзо-протезы максимально похожи на настоящие. Беглов признал, что механическую кисть руки почти невозможно отличить от настоящей. Компания «БИОНИКА 2.0» работает по полному циклу изготовления индивидуальных высокотехнологичных протезов из самых современных материалов. Основная целевая группа — участники боевых действий на Украине, получившие тяжёлые ранения и потерявшие конечности.






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В Подмосковье отремонтировали около 1,5 тыс. подъездов
06 июня 2024, 10:03

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Около полутора тысяч подъездов обновили управляющие компании в многоквартирных домах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Состояние подъезда отражает эффективность управляющей компании. В этом году управляющие организации Московской области выполнили около 1,5 тыс. задач по ремонту подъездов», — сказал глава министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что больше всего подъездов отремонтировали в городских округах Химки, Балашиха и Красногорск.

В министерстве напомнили, что по действующим в регионе нормам, управляющие компании должны ремонтировать подъезды каждые пять лет, а в некоторых случаях — каждые три года.

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#подмосковье
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В Серпухове прошла традиционная акция «Сохраним бор чистым»
06 июня 2024, 09:54

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В День эколога и Всемирный день окружающей среды в 15-й раз провели традиционную акцию «Сохраним бор чистым». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
В ежегодной экологической акции приняли участие сотрудники филиала «Русский лес» и более 50 подростков.

«Наш бор — это не только место для отдыха, но и настоящая жемчужина Серпухова, его «зеленые легкие». Сохранить порядок в лесном массиве — в наших руках», — поделился Глава муниципалитета Сергей Никитенко.

также к акции присоединились и активисты трудовых бригад и лагеря при Центре по профориентации и трудоустройству молодежи, которые активно облагораживали территорию своего городского округа.

В рамках мероприятия участники акции очистили территорию лесного массива от мусора и других бытовых отходов.

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#активисты
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Загруженность дорог Подмосковья утром 6 июня составила четыре балла
06 июня 2024, 09:39

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро четверга, 6 июня, составляет четыре балла, при этом на трёх федеральных трассах десяти шоссе есть сложности с проездом в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Движение в сторону столицы затруднено на некоторых участках трасс М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Калужское, Пятницкое, Варшавское, Носовихинское, Каширское, Новорязанское, Киевское, Новорижское, Можайское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах области сегодня утром зафиксировано свыше 933 машин: это на 3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

В министерстве призвали подмосковных водителей быть внимательными за рулём, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

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