«Белорусская цементная компания» запустит крупное производство в Наро-Фоминске

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» запустит крупное производство строительных материалов в городском округе Наро-Фоминск, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«К 2030 году нашими белорусскими партнерами будет построен производственно-логистический комплекс «СОДРУЖЕСТВО» в Наро-Фоминском округе. Производство сухих строительных смесей, тарированного цемента, товарного бетона и железобетонных изделий – это все крайне важно для строительного рынка. Кроме того, на новом предприятии смогут трудоустроиться порядка 100 жителей. И инвестиции — порядка 2 млрд рублей», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе ПМЭФ.
Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2024 Воробьёв подписал с генеральным директором Республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» Александром Довгало.
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Евгения Парфентьева