В КНР раскритиковали идею санкций ЕС против работающих с РФ китайских компаний

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Пекин выразил решительный протест в связи с предложением Евросоюза о введении торговых ограничений в отношении трёх китайских компаний. Поводом для санкций ЕС называлось сотрудничество фирм из КНР с российскими партнёрами.
Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, в котором отмечалось, что Пекин готов принять ответные меры для того, чтобы защитить права и интересы китайских компаний. Во внешнеполитическом ведомстве КНР заявили, что санкции, предлагаемые ЕС против фирм из Поднебесной, являются незаконными.
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