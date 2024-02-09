Путин рассказал о колоссальном страхе Запада перед Китаем

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Владимир Путин заявил о страхах США перед КНР. В интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону российский президент рассказал, что западные страны боятся сильного Китая даже больше, нежели сильной России.
Главная причина этого, по мнению Владимира Путина — это численность населения Китая, которая сейчас составляет полтора миллиарда человек, а также развивающаяся семимильными шагами экономика Поднебесной.
Товарооборот России с Китаем составляет 230–240 миллиардов долларов, он очень сбалансированный, заявил российский президент. Основная часть импорта из РФ в Китай включает нефть, уголь, природный газ, древесину, медь и медную руду. Кроме того, российские компании наращивают поставки сельскохозяйственной продукции в Китай.
В свою очередь, КНР направляет в Россию широкий перечень товаров, включая смартфоны, промышленное и специализированное оборудование.
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«Бисмарк когда-то говорил: главное — это потенциалы. Потенциал Китая колоссальный, первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объёму экономики. Уже обогнали Соединённые Штаты и достаточно давно, и темпы растут», — заявил Путин.
В свою очередь, КНР направляет в Россию широкий перечень товаров, включая смартфоны, промышленное и специализированное оборудование.
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Артем Путинцев