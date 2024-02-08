Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для развития отношений России и Китая

Фото: РИА Новости/ Михаил Терещенко
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что у отношений России и Китая есть возможности для развития. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.
Глава Китая отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления двусторонних дипломатических отношений между странами.
Он подчеркнул, что государствам пришлось пройти много испытаний в ходе сотрудничества. И есть смотреть в будущее, то России и Китаю ещё многое предстоит сделать вместе, а отношения между странами ожидают новых возможностей для дальнейшего развития.
Также Си Цзиньпин добавил, что Китай готов оказывать помощь и поддержку России, которые передавались из поколения в поколение. Страны начнут вместе писать новую главу в российско-китайском сотрудничестве.
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Он подчеркнул, что государствам пришлось пройти много испытаний в ходе сотрудничества. И есть смотреть в будущее, то России и Китаю ещё многое предстоит сделать вместе, а отношения между странами ожидают новых возможностей для дальнейшего развития.
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Анастасия Чинкова