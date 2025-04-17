В комплексе Industrial City создали муралы, посвящённые истории промышленности

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В комплексе Industrial City в деревне Коледино масштабный проект «Полёт прогресса» объединил три мурала – «Русь», «Жар-Птица» и «Робот Indu». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На территории комплекса в формате light industrial разместили муралы общей площадью более 2,5 тыс. кв. м. На них представлены этапы развития промышленности на Руси от Великого шёлкового пути до наших дней и взгляда в будущее.
Над проектом около двух лет работали сотрудники Industrial City и коммуникационного агентства MAKE SENSE Group. К каждому муралу триптиха разработан QR-код с описанием и исторической справкой.
Первым в триптихе стал мурал «Русь», посвященный истории российской промышленности. Самой значимой фигурой выбран Петр Великий как первый российский император, реформатор и градостроитель. Для созвучности современности с его образом разработан робот INDU, строящий город будущего. Ключевыми объектами мурала выступают водоподъёмная мельница, доменная печь, кузница, металлургический завод, мануфактура, верфь, печатная фабрика, кирпичный завод, повозка-одноколка и паровоз,
Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Связующим символом в триптихе стал мурал «Жар-Птица», олицетворяющий возрождение российской промышленности и её новый период развития.
Фото: пресс-служба Мининвеста МО
INDU IN THE CITY – третий мурал в триптихе, транслирующий направления развития промышленности в наши дни.
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Над проектом около двух лет работали сотрудники Industrial City и коммуникационного агентства MAKE SENSE Group. К каждому муралу триптиха разработан QR-код с описанием и исторической справкой.
«Территория промышленных парков воплощает смыслы созидания и развития, вдохновляя компании на изобретение новых технологий. Это место, где главную роль играет промышленник и предприниматель. С самого начала строительства парков мы стараемся сделать их современными и модными. Одно из таких решений – создание муралов», – рассказал партнёр девелопера парков Industrial City ХСА Артём Петрухин.Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Первым в триптихе стал мурал «Русь», посвященный истории российской промышленности. Самой значимой фигурой выбран Петр Великий как первый российский император, реформатор и градостроитель. Для созвучности современности с его образом разработан робот INDU, строящий город будущего. Ключевыми объектами мурала выступают водоподъёмная мельница, доменная печь, кузница, металлургический завод, мануфактура, верфь, печатная фабрика, кирпичный завод, повозка-одноколка и паровоз,
Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Связующим символом в триптихе стал мурал «Жар-Птица», олицетворяющий возрождение российской промышленности и её новый период развития.
Фото: пресс-служба Мининвеста МО
INDU IN THE CITY – третий мурал в триптихе, транслирующий направления развития промышленности в наши дни.
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Лора Луганская