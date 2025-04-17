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В комплексе Industrial City создали муралы, посвящённые истории промышленности

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В комплексе Industrial City в деревне Коледино масштабный проект «Полёт прогресса» объединил три мурала – «Русь», «Жар-Птица» и «Робот Indu». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На территории комплекса в формате light industrial разместили муралы общей площадью более 2,5 тыс. кв. м. На них представлены этапы развития промышленности на Руси от Великого шёлкового пути до наших дней и взгляда в будущее.

Над проектом около двух лет работали сотрудники Industrial City и коммуникационного агентства MAKE SENSE Group. К каждому муралу триптиха разработан QR-код с описанием и исторической справкой.
«Территория промышленных парков воплощает смыслы созидания и развития, вдохновляя компании на изобретение новых технологий. Это место, где главную роль играет промышленник и предприниматель. С самого начала строительства парков мы стараемся сделать их современными и модными. Одно из таких решений – создание муралов», – рассказал партнёр девелопера парков Industrial City ХСА Артём Петрухин.
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Первым в триптихе стал мурал «Русь», посвященный истории российской промышленности. Самой значимой фигурой выбран Петр Великий как первый российский император, реформатор и градостроитель. Для созвучности современности с его образом разработан робот INDU, строящий город будущего. Ключевыми объектами мурала выступают водоподъёмная мельница, доменная печь, кузница, металлургический завод, мануфактура, верфь, печатная фабрика, кирпичный завод, повозка-одноколка и паровоз,

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Связующим символом в триптихе стал мурал «Жар-Птица», олицетворяющий возрождение российской промышленности и её новый период развития.

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

INDU IN THE CITY – третий мурал в триптихе, транслирующий направления развития промышленности в наши дни.

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Всероссийский опрос работодателей поможет сократить дефицит кадров
17 апреля 2025, 14:23

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Министерство труда и социальной защиты продолжает Всероссийский опрос работодателей. Он стартовал 1 апреля и завершится 15 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Полученные данные позволят выявить факторы, влияющие на потребность в кадрах, сформировать кадровый прогноз потребности экономики на 2026-2032 годы. С учётом прогноза будут запланированы объёмы обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Предполагается, что это позволит сократить дефицит кадров в различных отраслях экономики за счёт выпуска необходимых специалистов», – пояснили в пресс-службе.
В опросе участвуют организации и индивидуальные предприниматели всех видов и форм собственности. Для заполнения опросной формы нужно перейти по адресу, выбрать «Вход для организаций/ИП», зарегистрироваться, получить доступ к личному кабинету и пройти опрос.

Для представителей организации предусмотрено бесплатное обучение, включающее видеоматериалы и практические вебинары по вопросам заполнения опросных форм и кадрового прогноза. Курс будет доступен в системе дистанционного обучения ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда по ссылке. По результатам обучения будет выдан электронный сертификат, подтверждающий прохождения курса.

Информация о курсе тоже будет доступна в личном кабинете работодателя на платформе опроса. Предусмотрена консультационная поддержка через региональный контакт-центр 7 (496) 757-27-66 и в открытом ТГ-чате.

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В России подорожали все типы квартир
16 апреля 2025, 23:50

Фото: iStock/Lazy_Bear

В России по итогам марта 2025 года подорожали все типы квартир, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость». Медианная стоимость новых однокомнатных выросла до 7,2 млн рублей, двухкомнатных — до 10,2 млн, трехкомнатных — до 13,4 млн. Средняя стоимость студий достигла 5,5 миллионов рублей.
«В конце зимы и начале весны на рынке первичной недвижимости наблюдался рост активности в сделках. В том числе увеличилась и доля сделок с использованием программ рассрочки от застройщиков. Это свидетельствует о том, что участники рынка адаптировались к текущей ситуации и нашли действенные экономические модели продаж. Рост активности на рынке новостроек в миллионниках повлиял и на средний рост цен», — поделился в беседе с «Газетой.Ru» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
Одновременно с этим Общественная Служба Новостей рассмотрела несколько самых дешевых квартир на российском рынке недвижимости. К примеру, в селе Кослан Республики Коми была найдена двухкомнатная квартира площадью 41,5 квадрат всего за 70 тысяч рублей. В том же регионе, но в селе Воргашор, продается еще одна такая «двушка» — 70 тысяч за 48 квадратных метров жилья.
«Чуть более дорогой — все еще дешевле квадратного метра в Москве — вариант обнаружился в селе Засурское, в 50 километрах от Пензы. Это трешка на первом этаже в двухэтажной «панельке», расположенная в лесной хвойно-лиственной зоне, недалеко от реки Сура. <…> Общая площадь недвижимости составляет 49,6 метра, а ее стоимость — 280 тысяч рублей», — отмечает издание.
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Bloomberg: в 2025 году рубль сильнее всех валют в мире укрепился к доллару
15 апреля 2025, 22:54

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

Рубль стал наиболее доходной валютой мира на фоне торговых войн президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, сообщило агентство Bloomberg.
«Российский рубль укрепился и стал самой доходной валютой в мире», — подчеркнули авторы материала.

Уточнялось, что российская валюта продемонстрировала самый сильный по отношению к доллару. По информации агентства, с начала 2025-го года рубль укрепился на 38% по отношению к американской валюте на внебиржевом рынке.

«В отличие от множества других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления» — обратила внимание экономист T-Investments Софья Донец.

Российская валюта удерживает позиции в условиях оттока капитала, который обусловлен уходом инвестором от рисковых активов, заметила Донец.

Ранее сообщалось, что российское правительство одобрило увеличение лимита страховки с 1,4 до 2,8 миллионов рублей для вкладов сроком от трех лет.

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#рубль
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#экономика
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Автоэксперт назвал главную проблему российского автопрома и способ ее решения
Эксперт Баканов: для развития российского автопрома нужно дать свободу бизнесу
15 апреля 2025, 16:02

Фото: iStock/3dan3

Для развития отечественного автопрома нужно дать больше свободы российскому бизнесу и запустить программу льготного кредитования таких машин для населения. Об этом заявил автоэксперт Петр Баканов.
В беседе с «Татар-информом» он отметил, что российские предприниматели нуждаются в большей свободе и экономических возможностях, в том числе налоговых послаблениях, чтобы успешно конкурировать на рынке.
«Проблема в том, что у нас под российской оболочкой выпускается китайская техника. То есть собирать машины мы умеем, производить мы умеем, нам остро не хватает локализации производства. И когда наше производство будет полностью локализовано, то тогда можно будет говорить о технологическом суверенитете», — поделился мнением автоэксперт.
Баканов добавил, что большую роль играет покупательская способность населения, потому следует ввести «мощную программу льготного кредитования» и субсидии на покупку автомобилей, чтобы после покупки новой машины россияне не были связаны большими долгами.
«Многие согласны ездить на «Ладе», но они не могут себе ее позволить. Вот какая основная беда», — подчеркнул он.
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#машины
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Правительство одобрило увеличение страховки до 2,8 млн для долгосрочных вкладов
14 апреля 2025, 23:20

Фото: iStock/AlisLuch

Российское правительство одобрило увеличение лимита страховки с 1,4 до 2,8 миллионов рублей для вкладов сроком от трех лет. Об этом сообщает РБК.
«Лимит страхового возмещения будет увеличен вдвое — с текущих 1,4 млн до 2,8 млн руб. — для рублевых вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленных на срок от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов», — говориться в сообщении.

Инициатива одобрена правительственной комиссией 14 апреля. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что таким образом у граждан появятся дополнительные стимулы обеспечивать банки долгосрочными ресурсами. Потенциально клиент сможет рассчитывать на сбережения в размере 4,2 миллионов рублей.

При этом эксперты сомневаются, что данное нововведение кардинально изменит ситуацию. На начало года объем сберегательных сертификатов в РФ составлял 4 миллиарда рублей, что равняется менее 0,01% от всех застрахованных средств.

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