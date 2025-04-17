Занятые в индустрии красоты МСП Подмосковья составили 8% общего числа в России

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Подмосковье – один из лидеров по числу субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в индустрии красоты. На регион приходится 8% таких предприятий, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня сектор МСП составляет четверть экономики региона по объёму и почти 30% – по налогам. По количеству субъектов МСП Подмосковье входит в группу лидеров. Так, в индустрии красоты в области занято 8,8 тыс. субъектов МСП – 8% от общего количества компаний, работающих в этой сфере в России. Также в индустрии работает более 24 тыс. подмосковных самозанятых», – отметила Зиновьева.Общее количество малых и средних предприятий индустрии красоты в России превысило 113,5 тыс.
Одна из современных тенденций индустрии красоты – переход работников на ведение бизнеса в домашних условиях и в бьюти-коворкингах. Такие специалисты работают в основном в формате самозанятости. По данным ФНС России, в этой сфере трудятся около 452 тыс. человек, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход.
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Лора Луганская