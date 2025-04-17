Подмосковная компания будет выпускать канатные комплексы, разработанные детьми

Фото: пресс-служба компании «КЕНГУРУ.ПРО»
Компания «КЕНГУРУ.ПРО» запускает производство канатных комплексов LIANA, которые разработали дети, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Эта компания выпускает уличное спортивное оборудование.
«Сейчас комплекс проходит сертификацию. Предприятие планирует запустить его в производство в начале мая. Инвестиции в разработку составили 30 млн рублей. Для создания комплекса компания пригласила в офис детей разного возраста, предоставила им макет, канаты, крепления и предложила поиграть в создание площадки. В результате получилась инновационная площадка, которая меняет представление об игре и городской среде», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В состав комплекса будут входить усиленные столбы из анодированного алюминия, сверхпрочные корабельные канаты, которые выдерживают нагрузку до 15 тыс. кг, хомуты из силумина, сеточные элементы, кольца, качели и многое другое. Эксплуатировать такие комплексы можно при температурах от -40°C до +50°C.
«Классические детские площадки диктуют сценарий – куда залезать, где спуститься, по какой горке скатиться, на каких качелях покачаться. А LIANA – это пространство, где ребёнок сам решает, куда идти, как двигаться и во что играть. Это не продукт логики, а результат детского воображения», – рассказал гендиректор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.По его словам, поэтому комплекс не похож ни на одну взрослую площадку. Компания лишь доработала его конструктивно и усилила безопасность.
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Лора Луганская