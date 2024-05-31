В Серпухове расширят производство упаковки

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Модернизацию проведут на предприятии по производству упаковки в Серпухове, это позволит значительно увеличить объёмы выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В обновление производства планируется вложить более 118 миллионов рублей. При этом 92 миллиона — около 78% от общей стоимости проекта — компания-производитель «Артпласт» получит в качестве займа от Фонда развития промышленности Московской области», — отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.Завершить модернизацию производства компания планирует до конца текущего года. В результате на предприятии появится ещё десять рабочих мест, а объём производства станет больше на 2,1 тыс. тонн изделий в год.
В настоящее время на производстве трудятся около 500 человек, годовой объём производства составляет более 18 тысяч тонн изделий.
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