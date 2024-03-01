В Королёве открылся фермерский фестиваль

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Фестиваль фермерской продукции заработал в пятницу, 1 марта, в подмосковном Королёве, туда привезли свои товары представители крестьянско-фермерских хозяйств со всего Подмосковья, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«На фестивальной ярмарке представлен широкий ассортимент сыров, мясной и молочной продукции, мёд, рыбные деликатесы, а также блюда из русской печи», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках фестиваля проведут мастер-класс для взрослых и детей по изготовлению деревянных игрушек.
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Лев Каштанов