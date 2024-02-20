В Мытищах заработала ярмарка товаров из российских регионов

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Ярмарка товаров, произведённых в разных регионах России, открылась в подмосковных Мытищах, она будет работать до конца недели, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На ярмарке представлен большой выбор товаров для дома, мужской и женской одежды, включая верхнюю, постельное бельё и изделия из льна верблюжьей шерсти. Кроме того, посетителей ждёт богатый ассортимент мясных и молочных продуктов, рыбы, морепродуктов, а также мёда и различных деликатесов», — говорится в сообщении.Ярмарка расположена по адресу: город Мытищи, улица Сазонова, дом №5Б. Она будет работать до 25 февраля включительно.
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