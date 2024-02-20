В Мытищах заработала ярмарка товаров из российских регионов

В Московской области действует ряд налоговых льгот для поддержки предпринимателей, в частности, льготный режим при начислении налога на имущество используют около 600 подмосковных организаций. Сумма средств, сэкономленных при этом предпринимателями, в минувшем году составила более 8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Московской областной Думы.