В Королёве выпустили первые инсулиновые помпы для больных диабетом

Фото: пресс-служба компании «Диаконт»
Компания по производству изделий для больных сахарным диабетом «Диаконт» выпустила в Королёве первую партию инсулиновых помп. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Устройства отправили на клинические испытаний, а в январе они должны поступить в лечебные учреждения и аптеки по всей России.
Инсулиновая помпа позволяет вести обычный образ жизни. Патч-помпа имеет минимальные размеры и весит всего 23 г. Помпа может работать вместе с системой непрерывного мониторинга глюкозы, создавая искусственную поджелудочную железу. Программа, созданная на основе искусственного интеллекта, управляет работой помпы так, чтобы сахар в крови пациента находился в рамках нормы – от 4 до 6,1 ммоль/л.
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«Инсулиновые помпы предназначены в первую очередь для детей, больных инсулин-зависимым сахарным диабетом. Также на предприятии производят тест-полоски и глюкометры для определения уровня сахара в крови. Объём инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей. Подмосковное предприятие уже заключило более 800 госконтрактов с больницами, поликлиниками и лечебно-профилактическими учреждениями по всей стране», – рассказала Зиновьева.
Инсулиновая помпа позволяет вести обычный образ жизни. Патч-помпа имеет минимальные размеры и весит всего 23 г. Помпа может работать вместе с системой непрерывного мониторинга глюкозы, создавая искусственную поджелудочную железу. Программа, созданная на основе искусственного интеллекта, управляет работой помпы так, чтобы сахар в крови пациента находился в рамках нормы – от 4 до 6,1 ммоль/л.
«Наша компания работает над масштабированием производства инсулиновой помпы и расходных материалов к ней – резервуаров для инсулина и катетеров. К концу будущего года рассчитываем производить до 10 тыс. помп. Помимо этого, мы производим в Королёве тест-полоски и несколько видов глюкометров», – отметил гендиректор компании «Диаконт» Пётр Шишко.Сейчас мощности компании позволяют выпускать до 300 тысяч глюкометров и не менее 5 млн упаковок тест-полосок в год.
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Лора Луганская