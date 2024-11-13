В подмосковные ОЭЗ с начала года пришли более 20 новых резидентов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
21 компания получила с начала года получила статус резидента особой экономической зоны в Московской области. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«С начала 2024-го резидентами ОЭЗ «Дубна» стали 15 компаний. Ещё появились в ОЭЗ «Ступино Квадрат», два – в ОЭЗ «Исток». Новые резиденты заявили проекты с суммарным объёмом инвестиций почти 9,3 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать 1140 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.Самым крупным резидентом подмосковных ОЭЗ, привлечённым в этом году, в подмосковном Мининвесте назвали компанию «Андам». На территории ОЭЗ «Дубна» она разрабатывает и производит бытовую химию и косметику. Плановый объем инвестиций в проект превысит 5 млрд рублей.
Зампред напомнила, что заявки на получение статуса резидента ОЭЗ рассматриваются по новому регламенту. Он позволил сократить срок предоставления заключения с 40 до 15 рабочих дней. Несколько компаний уже получили статус резидента по новому регламенту.
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Лора Луганская