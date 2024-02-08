В Красногорске построят предприятие по выпуску лечебного питания

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Новое предприятие по выпуску лечебного питания появится в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Компания «Технологии Биосинтеза», которая будет расширять предприятие, занимается производством парентерального и интегрального питания, которое необходимо для комплексной терапии пациентов, неспособных самостоятельно принимать пищу.
Стоит отметить, что на территории предприятия будут находится производственный и складской корпус, с административно-бытовыми помещениями и контрольно-аналитическая лаборатория.
Помимо этого, лекарства будут поставляться в медучреждения России, Казахстана, Армении, Киргизии и республики Беларусь.
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«Важный импортозамещающий проект в области медицины будет реализован в г.о. Красногорск на территории индустриального парка «Нахабино Парк». Инвестиции в проект компании «Технологии Биосинтеза» составят 1,3 млрд рублей. На предприятии планируется создать 120 рабочих мест. Завод начнет работать уже в 2026 году»,— поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Помимо этого, лекарства будут поставляться в медучреждения России, Казахстана, Армении, Киргизии и республики Беларусь.
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Мира Полтева