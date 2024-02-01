В Красногорске провели семинар для общественных наблюдателей

Фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций
«Сейчас идёт стремительное развитие института общественного контроля на выборах разных уровней. Наблюдатели от областных Общественных палат — это полноправные участники избирательного процесса, и их число только растёт», — сказала Дмитриева.
В настоящее время семинары для общественных наблюдателей проводятся в разных округах региона.
Выборы президента Российской федерации состоятся в середине марта. Для удобства избирателей их впервые будут проводить в течение трёх дней: 15, 16 и 17 числа.
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