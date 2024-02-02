Глава Красногорска подписал договор о сотрудничестве с академией СКА

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между городским округом Красногорск и спортивной академией СКА подписали глава муниципалитета Дмитрий Волков и генеральный директор академии, главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг, сообщает пресс-служба администрации округа.
Дмитрий Волков выразил уверенность, что подписанное соглашение станет поможет развитию физкультуры и спорта в муниципалитете, а также обеспечит реализацию значимых проектов.
В рамках сотрудничества в округе планируется создать мультиспортивный сегмент, где будут организованы занятия футболом, хоккеем с мячом, гимнастикой, фигурным катанием, баскетболом, волейболом, плаванием и лыжами.
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«Пусть это начало большого пути станет основой будущих свершений на самом высоком уровне», — написал Волков в своём telegram-канале.
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Лев Каштанов