В Кремле прокомментировали рост ставок по ипотеке

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о снижении доступности ипотечных кредитов для россиян в связи с поднятием ставок в Сбербанке до 28%. По его словам, это меры по обеспечению макроэкономической стабильности в стране, за последствиями которых тщательно следят. Об этом сообщает РБК.
«Безусловно, наш экономический блок и те, кто занимается экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой экономики. Принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране. И последствия этих мер тоже тщательно отслеживаются», — пояснил пресс-секретарь главы государства.С сегодняшнего дня, 15 ноября, Сбербанк поднял ставки по ипотеки на 3,5%: на новостройки — до 28,4%, на вторичное жилье — до 28,1%. Клиенты, которым заявки на ипотеку одобрили ранее, смогут получить кредит на прежних условиях.
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