В России могут ввести «шашлычное эмбарго» в преддверии майских праздников

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинный импорт говядины и свинины для стабилизации цен перед майскими праздниками. Соответствующее обращение направлено министру сельского хозяйства Оксане Лут, сообщили РИА Новости со ссылкой на документ.
«В преддверии майских праздников цены на мясо в России традиционно растут из-за ажиотажного спроса. В связи с этим мы предлагаем временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на их импорт. Ввести своего рода шашлычное эмбарго. Это поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне», — объяснил Чернышов.
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В инициативе говорится о введении ограничений до 1 июня 2025 года с возможностью корректировки. Объем беспошлинного импорта должен составить не менее 150 тысяч тонн, чтобы избежать дефицита и роста цен.
Чернышов напомнил, что аналогичные меры применялись в 2023–2024 годах, что помогло увеличить предложение на внутреннем рынке.
Вице-спикер Госдумы подчеркнул необходимость своевременного принятия решений для предотвращения резкого подорожания мяса. По его мнению, «шашлычное эмбарго» поможет потребителям в праздничный период.
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