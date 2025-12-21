В Кремле сообщили, кто получит Международную премию мира

21 декабря 2025, 12:54

Жапаров, Рахмон и Мирзиеев будут награждены премией мира в Петербурге

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

В Кремле рассказали, кто станет лауреатами Международной премии мира. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, награду получат президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Об этом сообщает РИА Новости.





Премия будет вручена в Санкт-Петербурге. Песков подчеркнул значимость предстоящего события, отметив, что решение о присуждении награды было принято несколько месяцев назад.





«Сегодня очень важное мероприятие: три президента — президент Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — будут награждены премией Толстого, премией мира», — заявил представитель Кремля.