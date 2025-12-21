В Кремле сообщили, кто получит Международную премию мира
Жапаров, Рахмон и Мирзиеев будут награждены премией мира в Петербурге
В Кремле рассказали, кто станет лауреатами Международной премии мира. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, награду получат президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Об этом сообщает РИА Новости.
Премия будет вручена в Санкт-Петербурге. Песков подчеркнул значимость предстоящего события, отметив, что решение о присуждении награды было принято несколько месяцев назад.
«Сегодня очень важное мероприятие: три президента — президент Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — будут награждены премией Толстого, премией мира», — заявил представитель Кремля.Ранее, в сентябре, на церемонии в Москве председатель жюри и руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев сообщил, что Рахмон, Жапаров и Мирзиеев стали лауреатами Международной премии мира имени Льва Толстого.