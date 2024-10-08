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Спикер ГД Володин предостерёг коллег от принятия закона о налоге на бездетность

08 октября 2024, 18:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Депутатам Государственной думы следует хорошо всё взвесить, прежде чем выдвигать непродуманные, к которым, в частности, относится законопроект о введении в стране налога на бездетность. С таким предостережением выступил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. По мнению Володина, есть прямая необходимость бороться с пропагандой сознательного и не мотивированного по медицинским либо религиозным соображениям отказа от деторождения, так называемого чайлдфри. Однако впадать в другую крайность и заниматься встречной пропагандой родов не следует.

«Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество» — обратился к парламентариям спикер Государственной думы.



По мнению Володина, страна, где рождаются дети, будет развиваться и становиться сильнее. Но и крайностей следует избегать. Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала предложение депутата Андрея Гурулёва о введении в России налога на бездетность неуместным и несвоевременным.

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«Чертовы лжецы и чертово зло»: журналист WP раскрыл, как Байден обзывает лидеров государств
WP: Байден в личных беседах оскорблял Нетаньяху и называл «чертовым лжецом»
08 октября 2024, 19:57

Фото: kremlin

Президент США Джо Байден в личных беседах неоднократно оскорблял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и называл «чертовым лжецом». Об этом написал в своей книге член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд. Цитаты из книги приводит 8 октября CNN.
«Когда Израиль начинал военную операцию в Рафахе в секторе Газа Байден говорил, что у Нетаньяху «нет никакой стратегии», а в частных разговорах называл премьера чертовым лжецом», — говорится в книге.
Кроме этого Вудворд рассказывает, как в июле президент Байден кричал на Нетаньяху в грубой форме и требовал объяснить, что произошло. Это было после ликвидации Израилем в Ливане старшего военного советника Фуада Шукра. Нетаньяху тогда ответил, что Израиль воспользовался возможностью.

В книге идет речь и о высказываниях Байдена в адрес президента России, которого лидер США якобы называл «воплощением зла».

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Лавров заявил, что не заинтересован дискуссией на Западе о переговорах с Россией
08 октября 2024, 19:36

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не интересуется дискуссией на Западе и на Украине о необходимости провести переговоры с Москвой. По его словам, подобные диалоги являются абсолютно пустыми разговорами.
В беседе с журналистами, комментируя продолжающиеся обсуждения о необходимости проведения переговоров с Россией, он отметил, что его это не интересует и он перестал следить за этими дискуссиями.

Также Лавров отметил, что уже вспоминал пословицу о Емеле, тем самым указав на то, что это абсолютно бессмысленные разговоры, которые ни к чему не приведут и никак не повлияют на ситуацию.

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Лукашенко назвал «вяканием» призывы к вторжению в Белоруссию
Лукашенко назвал призывы напасть на Белоруссию вяканием
08 октября 2024, 18:52

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на призывы ряда украинских политиков напасть на страну, заявил, что здесь их ждут, но добавил, что такие заявления не больше чем «просто вякание» со стороны ни за что не отвечающих людей. Видеозапись комментария представлена в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Лукашенко объяснил, что такие громкие заявления поступают от людей, которые не принимают абсолютно никаких решений, поэтому это «обычное вякание». Никто из более серьёзных политиков, даже на уровне президента Украины Владимира Зеленского, не думает о том, чтобы ввести свои войска в Белоруссию.

Это было бы, по словам белорусского лидера, слишком серьёзным решением, которое приведёт к краху в военном отношении всей киевской власти.

Также Лукашенко отметил, что власти Белоруссии абсолютно спокойны в этом отношении, поскольку, повторил, что заявления поступают от ничего не решающих лиц.

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#александр лукашенко
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#конфликт
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Стубб назвал Россию прямой угрозой для Финляндии и НАТО
08 октября 2024, 18:43

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент Финляндии Александр Стубб твердо уверен в том, что Россия якобы является угрозой для его страны и НАТО, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии намерений вступать в конфликт с альянсом. Такое заявление сделал Стубб на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.
«Россия остается наиболее прямой и существенной угрозой для альянса и для Финляндии», — заявил Стубб.

Ранее сообщалось, что НАТО намерена дополнительно сформировать 49 боеспособных бригад, доведя их общую численность до 131. В 2021 году Североатлантическому альянсу было достаточно иметь 82 боеспособные бригады, а сейчас и в ближайшем будущем требования выросли, поэтому их число будет доведено до 131.

Для достижения такого показателя будут дополнительно созданы 49 крупных соединений, в которых будут числиться по пять тысяч военных.


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#финляндия
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Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в этом месяце
Пашинян: Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном
08 октября 2024, 18:31

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в этом месяце. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян по итогам встречи с лидерами стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в Кремле.
Он выразил уверенность, что в настоящее время удалось добиться достаточного согласованного контента для заключения мира с соседней республикой.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания президент России Владимир Путин и Пашинян договорились о совместной охране государственной границы Армении с Ираном и Турцией. С 1 января 2025 года на ней будут находиться, помимо российских пограничников, ещё и армянские из Службы национальной безопасности страны.

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#политика
#россия
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«Губу не раскатывайте»: Харрис не даст Украине вступить в НАТО, уверены в Киеве
Соскин: Камала Харрис заявила, что Украина не вступит в НАТО
08 октября 2024, 18:14

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис фактически заявила, что Украины не будет в НАТО. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем канале на платформе YouTube.
Неоднозначный комментарий Камалы Харрис об Украине прозвучал во время интервью в эфире американской телекомпании CBS. По слова кандидата в президенты, вопрос о членстве Украины в НАТО будет решаться «если и когда» для этого придет время.
«Это означает: ребята, вы там губу не раскатывайте, никакого НАТО вам не видать», — прокомментировал Соскин слова Харрис.

По мнению аналитика, если Харрис победит на выборах, Украина не сможет вступить в альянс «ни целиком, ни по частям», так как это это полностью изменит мировой геополитический баланс, а Россия никогда такого не допустит.

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#камала харрис
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Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении
08 октября 2024, 18:06

Фото: iStock/kodda

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Кремле договорились, что границу Армении с Ираном и Турцией будет также охранять армянские пограничники. Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян.
Отмечается, что с 1 января 2025 года пограничники Службы нацбезопасности Армении приступят к участию в охране госграницы страны с Ираном и Турцией, а служба на КПП между Арменией и Ираном будет полностью осуществляться только силами пограничных войск Службы нацбезопасности страны.

Напомним, что Армения является единственной страны, помимо России, где находятся российские пограничники. Сотрудники пограничного управления ФСБ России совместно с армянскими коллегами несут службу у границы по договору от 30 сентября 1992 года.

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#никол пашинян
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В Киеве заявили, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится
08 октября 2024, 18:05

Фото: iStock/Silent_GOS

Второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, не состоится. Об этом сообщила советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная в эфире телеканала ТСН.
«В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике», — заявила Заривная.

Она пояснила, что основные положения этих коммюнике и станут основой для нового мирного плана второго саммита.

Однако позже в своем Telegram-канале она написала, что в октябре планируется провести несколько конференций по теме «формулы мира» Зеленского. И уже по их итогу будет приниматься решение о времени проведения второго саммита по Украине.

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#украина
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#telegram
#мир
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Ряд стран отказался от правового сотрудничества с Россией по политическим мотивам
ГП РФ: Латвия, Канада и Швейцария отказались сотрудничать с РФ из-за политики
08 октября 2024, 17:54

Фото: iStock/Mihrzn

Три государства в 2024 году отказались от правового сотрудничества с Россией по политическим мотивам. Об этом пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что компетентные органы Латвии, Канады и Швейцарии отклонили запросу России об оказании правовой помощи. Федеральное министерство юстиции Швейцарии своё решение сопроводило подписью «Российской Федерации правовая помощь оказана быть не может» в запросе Генпрокуратуры о правовой помощи по уголовному делу о мошенничестве.

Указанные государства в общей сложности отказали в исполнении 27 запросов, поступивших от России.

Таким же образом были отклонены просьбы о выдаче граждан России, которых обвиняют в совершении различных преступлений. Из всех 67 российских запросов компетентные органы Австрии, Германии, Польши, Словакии, Словении, Финляндии и Чехии отказали в 14-ти именно по политическим мотивам. По 19 запросам стороны отказали без указания конкретных причин.

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#латвия
#канада
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