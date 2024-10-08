Спикер ГД Володин предостерёг коллег от принятия закона о налоге на бездетность

Фото: сайт Кремля
Депутатам Государственной думы следует хорошо всё взвесить, прежде чем выдвигать непродуманные, к которым, в частности, относится законопроект о введении в стране налога на бездетность. С таким предостережением выступил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. По мнению Володина, есть прямая необходимость бороться с пропагандой сознательного и не мотивированного по медицинским либо религиозным соображениям отказа от деторождения, так называемого чайлдфри. Однако впадать в другую крайность и заниматься встречной пропагандой родов не следует.
По мнению Володина, страна, где рождаются дети, будет развиваться и становиться сильнее. Но и крайностей следует избегать. Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала предложение депутата Андрея Гурулёва о введении в России налога на бездетность неуместным и несвоевременным.
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«Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество» — обратился к парламентариям спикер Государственной думы.
По мнению Володина, страна, где рождаются дети, будет развиваться и становиться сильнее. Но и крайностей следует избегать. Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала предложение депутата Андрея Гурулёва о введении в России налога на бездетность неуместным и несвоевременным.
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Александр Бойцов