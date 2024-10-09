Депутат ГД Фёдоров предложил повысить подоходный налог для бездетных

Депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров предложил повысить ставку подоходного налога для тех, кто не имеет детей. Повышенный налог, согласно его идее, будут платить бездетные граждане России в возрасте от 25 до 50 лет.
Парламентарий уверен, что для граждан, не имеющих детей, ставка подоходного налога должна быть выше 13 процентов, передаёт URA.RU. По его словам, повышенная ставка в настоящее время уже обсуждается и рассчитывается. Фёдоров аргументирует такую меру тем, что бездетные россияне «не вкладываются в будущее, в том числе в своё личное будущее». За них это делают другие.
Дополнительные средства, полученные бюджетом за счёт повышенного подоходного налога для бездетных граждан, должны направляться на поддержку семей с детьми. Таким образом, произойдёт справедливое разделение граждан на тех, кто нуждается в поддержке и тех, за чей счёт эта поддержка будет оказываться, заключил депутат.
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