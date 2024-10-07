«Зачем нам тупые люди»: налог на бездетность в СССР и России, кто предложил ввести, кого затронет

Фото: iStock/evgenyatamanenko
Налог на бездетность представляет собой сбор, который государство взимает с людей, не имеющих детей. Он вводился в разные исторические эпохи и в разных странах, каждый раз с особыми условиями.
Подробнее о том, как работал налог в СССР и возможно ли его возвращение в России, читайте в материале «Радио 1».
Вопрос о введении налога на бездетность снова стал актуальным в российских медиа после заявления депутата Государственной думы Андрея Гурулёва в октябре 2024 года.
В эфире федерального канала он открыто высказал мнение, что такой налог является необходимостью. Гурулёв также ранее поднимал тему чайлдфри и подчеркнул, что идеология бездетности не должна распространяться на молодое поколение.
Депутат отметил, что готов к критике за свои взгляды. Однако он не является первым, кто высказывает подобные идеи в России в XXI веке. В 2013 году аналогичное предложение сделал протоиерей Димитрий Смирнов, глава синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви.
Кроме того, в декабре прошлого года депутат Евгений Фёдоров также предложил вернуть налог на бездетность и пересмотреть его размер. Он отметил, что сбор должен соответствовать средним расходам на ребёнка в месяц, что на тот момент составляло около 20 000 рублей.
В СССР граждане без детей обязаны были отчислять до 6% своего дохода в казну. Существовали льготы для тех, кто зарабатывал менее 91 рубля в месяц. Студенты средних и высших учебных заведений также платили меньший налог.
Люди с доходом около 70 рублей освобождались от уплаты, как и бездетные военнослужащие и монахи. Если семья усыновляла ребенка, налог не взимался, а в случае гибели единственного ребенка его начисляли заново.
Налог на бездетность изменялся на протяжении многих лет. В 1949 году была введена повышенная ставка для жителей сельской местности, которые стали платить 150 рублей в год, тогда как семьи с одним ребенком — 50 рублей, а с двумя — 25 рублей.
В 1980-х годах молодожены получили послабление: им предоставлялся год без уплаты налога, начиная с даты свадьбы.
Налог был отменен в 1992 году как устаревшая мера, не соответствующая новым условиям жизни.
Налог на бездетность в СССР имел строгие и дискриминационные правила для мужчин: они обязаны были платить сбор вне зависимости от семейного положения.
Для женщин условия были более мягкими — налог взимался только в том случае, если они не рожали детей в браке, возрастной диапазон для них был на пять лет меньше, чем для мужчин.
Из-за этого непопулярную меру саркастически называли налогом на яйца. Также в СССР существовала шутка о том, что дети в семьях должны появляться сразу на второй день после свадьбы.
В Германии существует система налоговых классов, где семьи без детей платят более высокие налоги по сравнению с родителями. Бездетные граждане и те, кто не планирует вступать в брак, могут отдавать около 50% своего дохода на налоги.
Аналогичные налоги на бездетность применялись в Италии во времена Муссолини, где родителям предоставлялись налоговые льготы. В Румынии при Чаушеску также вводился такой налог.
В Польше с 1946 года действовал налог на бездетность для граждан, не вступивших в брак и не имеющих детей после 21 года. Позже возрастной порог был повышен до 25 лет, а в 1973 году налог отменили.
В Сингапуре не вводили подобные налоги, но приняли нестандартное решение: временно запретили строительство небольших квартир с одной спальней, которые были бы удобны для холостяков и бездетных пар.
На начало 2024 года, согласно данным Росстата, население России составило 146 150 789 человек, что эквивалентно 146,2 миллиона. Это свидетельствует о продолжающемся уменьшении численности населения: в январе 2023 года в стране проживало 146 447 424 человека, или 146,4 миллиона.
В структуре населения по-прежнему наблюдается преобладание женщин: их количество составляет 78 461 360 человек, в то время как мужчин — 67 696 462 человека. Средний возраст россиянина на данный момент составляет 38,7 лет. Демографические показатели России в 2023 и 2024 годах были рассчитаны на основе федеративного устройства страны на середину 2022 года.
Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» рассказал, как отразится введение налога на бездетность и на рождаемость в России.
Ткаченко также ответил на вопрос о том, не будет ли молодежь, которая еще не обзавелась детьми, стремиться покинуть страну, чтобы не платить дополнительные налоги.
В 2024 году снова подняли вопрос о введении налога на бездетность, который обсуждается параллельно с законопроектом, касающимся темы чайлдфри.
Если налог пока остается лишь на уровне предложений, то меры по запрету пропаганды бездетности могут быть приняты в ближайшее время. Депутаты Госдумы планируют рассмотреть этот документ уже в октябре на следующей сессии.
Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить штрафы за открытое продвижение этой темы.
Инициатива принадлежит членам заксобрания Башкирии и депутату Госдумы Эльвире Аиткуловой. Авторы законопроекта считают, что навязывание идей бездетности наносит вред обществу и ведет к деградации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не затрагивает право женщины на отказ от рождения ребенка.
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Почему хотят ввести налог не бездетность в России
Вопрос о введении налога на бездетность снова стал актуальным в российских медиа после заявления депутата Государственной думы Андрея Гурулёва в октябре 2024 года.
Фото: iStock/Konstantin Aksenov
В эфире федерального канала он открыто высказал мнение, что такой налог является необходимостью. Гурулёв также ранее поднимал тему чайлдфри и подчеркнул, что идеология бездетности не должна распространяться на молодое поколение.
Депутат отметил, что готов к критике за свои взгляды. Однако он не является первым, кто высказывает подобные идеи в России в XXI веке. В 2013 году аналогичное предложение сделал протоиерей Димитрий Смирнов, глава синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви.
Кроме того, в декабре прошлого года депутат Евгений Фёдоров также предложил вернуть налог на бездетность и пересмотреть его размер. Он отметил, что сбор должен соответствовать средним расходам на ребёнка в месяц, что на тот момент составляло около 20 000 рублей.
Сколько и кто платил налог на бездетность в СССР
В СССР граждане без детей обязаны были отчислять до 6% своего дохода в казну. Существовали льготы для тех, кто зарабатывал менее 91 рубля в месяц. Студенты средних и высших учебных заведений также платили меньший налог.
Люди с доходом около 70 рублей освобождались от уплаты, как и бездетные военнослужащие и монахи. Если семья усыновляла ребенка, налог не взимался, а в случае гибели единственного ребенка его начисляли заново.
Налог на бездетность изменялся на протяжении многих лет. В 1949 году была введена повышенная ставка для жителей сельской местности, которые стали платить 150 рублей в год, тогда как семьи с одним ребенком — 50 рублей, а с двумя — 25 рублей.
В 1980-х годах молодожены получили послабление: им предоставлялся год без уплаты налога, начиная с даты свадьбы.
Фото: iStock/fufupix
Налог был отменен в 1992 году как устаревшая мера, не соответствующая новым условиям жизни.
Налог на бездетность и налог на яйца — это одно и то же?
Налог на бездетность в СССР имел строгие и дискриминационные правила для мужчин: они обязаны были платить сбор вне зависимости от семейного положения.
Для женщин условия были более мягкими — налог взимался только в том случае, если они не рожали детей в браке, возрастной диапазон для них был на пять лет меньше, чем для мужчин.
Из-за этого непопулярную меру саркастически называли налогом на яйца. Также в СССР существовала шутка о том, что дети в семьях должны появляться сразу на второй день после свадьбы.
Фото: iStock/Михаил Руденко
В каких странах уже действует налог на отсутствие детей
В Германии существует система налоговых классов, где семьи без детей платят более высокие налоги по сравнению с родителями. Бездетные граждане и те, кто не планирует вступать в брак, могут отдавать около 50% своего дохода на налоги.
Аналогичные налоги на бездетность применялись в Италии во времена Муссолини, где родителям предоставлялись налоговые льготы. В Румынии при Чаушеску также вводился такой налог.
В Польше с 1946 года действовал налог на бездетность для граждан, не вступивших в брак и не имеющих детей после 21 года. Позже возрастной порог был повышен до 25 лет, а в 1973 году налог отменили.
В Сингапуре не вводили подобные налоги, но приняли нестандартное решение: временно запретили строительство небольших квартир с одной спальней, которые были бы удобны для холостяков и бездетных пар.
Демографическая ситуация в России
На начало 2024 года, согласно данным Росстата, население России составило 146 150 789 человек, что эквивалентно 146,2 миллиона. Это свидетельствует о продолжающемся уменьшении численности населения: в январе 2023 года в стране проживало 146 447 424 человека, или 146,4 миллиона.
В структуре населения по-прежнему наблюдается преобладание женщин: их количество составляет 78 461 360 человек, в то время как мужчин — 67 696 462 человека. Средний возраст россиянина на данный момент составляет 38,7 лет. Демографические показатели России в 2023 и 2024 годах были рассчитаны на основе федеративного устройства страны на середину 2022 года.
Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» рассказал, как отразится введение налога на бездетность и на рождаемость в России.
«Во-первых, нет одного инструмента, который бы мы приняли, и изменилась рождаемость, то есть это комплекс. Здесь сам разговор о налоге на бездетность говорит о том, что государство готово решать этот вопрос на серьезном уровне. Во-вторых, налог на бездетность ничем не отличается от пособия детным, то есть если вы будете платить тем, у кого есть дети, то в принципе вы не платите тем, у кого детей нет. Как назовете это — уже информационная подача, а суть не меняется. Сегодня государство ради выживания помогает семьям с детьми. Я не вижу ничего принципиально плохого. Этот вариант не самый плохой для роста рождаемости», — пояснил эксперт.
Ткаченко также ответил на вопрос о том, не будет ли молодежь, которая еще не обзавелась детьми, стремиться покинуть страну, чтобы не платить дополнительные налоги.
«Почти во всех странах налоговая нагрузка выше, там есть свои примочки, и ты ничего не выиграешь. А если ты такой тупой, что ради этого налога уехал в другую страну, то зачем нам тупые люди? Их не так много, на демографию это не повлияет», — заключил эксперт.
Закон о запрете пропаганды чайлдфри
В 2024 году снова подняли вопрос о введении налога на бездетность, который обсуждается параллельно с законопроектом, касающимся темы чайлдфри.
Если налог пока остается лишь на уровне предложений, то меры по запрету пропаганды бездетности могут быть приняты в ближайшее время. Депутаты Госдумы планируют рассмотреть этот документ уже в октябре на следующей сессии.
Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить штрафы за открытое продвижение этой темы.
Фото: iStock/Wavebreakmedia
Инициатива принадлежит членам заксобрания Башкирии и депутату Госдумы Эльвире Аиткуловой. Авторы законопроекта считают, что навязывание идей бездетности наносит вред обществу и ведет к деградации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не затрагивает право женщины на отказ от рождения ребенка.
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Дарья Осипова