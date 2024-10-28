В Ленинском округе запустили завод премиальных сыров

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В Подмосковье появится завод по производству сыров премиального качества. Его в Ленинском городском округе запускает агропромышленный комплекс «Рота-Агро».
Мощность предприятия превысит 12 тонн в сутки и до 5 тыс. тонн в год. Главгосстройнадзор Подмосковья по результатам проверки выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе ведомства.
Завод станет якорным предприятием индустриального парка «Горки-1». ГК «Рота-Агро» инвестировала в проект более 1,5 млрд. рублей. На производстве создано 200 рабочих мест.
Компания «Рота-Агро» владеет технологиями сыроварения, которые позволяют делать мягкие и полутвердые, а также уникальные твёрдые и сверхтвёрдые сорта со сроком созревания до трёх лет. Таким сырам нет аналогов на российском рынке. Изготавливают их из молока собственного производства.
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Завод станет якорным предприятием индустриального парка «Горки-1». ГК «Рота-Агро» инвестировала в проект более 1,5 млрд. рублей. На производстве создано 200 рабочих мест.
«Запуск завода позволит сохранить безупречное качество продукта и при этом существенно расширить географию поставок. В планах компании также расширение ассортимента и строительство ещё одного производства для сортов сыра с голубой плесенью», - поделилась планами управляющий партнер ГК «Рота-Агро» Алла Налча (Саблина).Площадь завода порядка 6 тыс. кв. м. Предприятие оснащено новейшим оборудованием отечественного и зарубежного производства.
Компания «Рота-Агро» владеет технологиями сыроварения, которые позволяют делать мягкие и полутвердые, а также уникальные твёрдые и сверхтвёрдые сорта со сроком созревания до трёх лет. Таким сырам нет аналогов на российском рынке. Изготавливают их из молока собственного производства.
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Лора Луганская