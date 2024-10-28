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Подмосковье вошло в топ-5 рейтинга регионов России по науке и технологиям

28 октября 2024, 09:57
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Оригинал
Московская область включена в топ-5 рейтинга по развитию науки и технологий по итогам 2023 года, свидетельствует исследование РИА Новости. Подмосковье замкнуло пятёрку сильнейших.


Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.
«На эти регионы приходится 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг по итогам прошедшего года. Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга эксперты объясняют высоким уровнем развития науки и технологий, большим числом научно-исследовательских институтов, работой высокотехнологичных производств», – говорится в комментарии к рейтингу.
Замыкают список Ингушетия и Еврейская автономная область

Как сказано в исследовании, развитие науки, внедрение передовых технологий, разработка инноваций в разных отраслях выступают одними из ключевых факторов социально-экономического развития любой страны, оказывая влияние на уровень жизни населения.

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#россия
ВТБ повысил максимальную ставку по рублёвым депозитам до 22% годовых
28 октября 2024, 09:43

Фото: istockphoto/alexialex

С 28 октября ВТБ повысил ставки по вкладам. Например, максимальная ставка по депозитам в рублях на полгода теперь будет составлять 22%.
В среднем ставки по вкладам выросли на один процентный пункт, передаёт РБК. Специалисты ВТБ ожидают, что в ближайшее время и другие банки начнут поднимать ставки по вкладам в пределах от одного до полутора процентных пункта. Это откроет финансово-кредитным организациям новые возможности для привлечения клиентов, особенно учитывая традиционно высокий спрос на вклады в четвёртом квартале.

Аналитики ВТБ полагают, что к концу года рынок привлечения может достичь 56,3 триллиона рублей. Это составит прирост в 27%. В 2023 году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%, указали в банке.

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Силуанов: создание платежной системы стран БРИКС жизненно необходимо
27 октября 2024, 18:00

Фото: istockphoto/chrisman

Создание платежной системы государств объединения БРИКС — жизненная необходимость, заявил российский министр финансов Антон Силуанов. Чиновник отметил, что нужна альтернатива при сбоях привычной существующей системы, сообщает журналист Павел Зарубин в Telegram.
«Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу … Кого-то устраивает и нынешняя система, но альтернатива всегда лучше, если есть», — прокомментировал Силуанов.

Перед этим экс-вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подчеркивал, что ограничительные меры против России не являются благом для развития экономики. Он также отмечал, что у санкций все же есть вторичные положительные результаты.

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#мир
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#новости
#антон силуанов
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Дворкович: санкции не являются благом для экономического развития
27 октября 2024, 16:40

Фото: istockphoto/Leestat

Антироссийские санкции не являются благом для экономического развития, заявил в беседе с изданием Forbes бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович.
«Это о нас говорит плохо, а не хорошо говорит о санкциях. Санкции — все равно плохо, ничего в них хорошего нет. Они ущербны для всех в мировой экономике», — прокомментировал Дворкович.

Экономист добавил, что ограничения иногда приводят к вторичным положительным результатам. К примеру, подчеркнул Дворкович, ограничительные меры хорошо сказались на дисциплине страны.

Санкции против России стали вводить с февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине. Часть иностранных компаний отказалась продолжить работу в РФ.

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#мир
#россия
#санкции
#экономика
#новости
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Названы топ-10 банков со ставкой по вкладам до 25% годовых
РБК представил топ-10 банков со ставкой по вкладам до 25%
27 октября 2024, 13:22

Фото: iStock/ultramarine5

Банк России повысил ключевую ставку до рекородного показателя в 21% годовых, в связи с чем агентство РБК составило топ-10 банков со ставкой по вкладам до 25% годовых.
По информации агентства, на первом месте расположился «Транскапиталбанк» со ставкой 25% годовых на депозиты от 300 тысяч рублей сроком в один месяц. На втором — «Уралсиб» и «Экспобанк» с 23% на более долгие сроки. Следом идут «МКБ» и «Солидарность», которые предлагают вклады со ставкой 22% годовых сроком до полугода.

Крупные банки «ВТБ» и «Альфа-Банк», отмечает РБК, предлагают ставки от 20% до 21% годовых, «ДОМ.РФ» — 20.9%, «Ингосстрах Банк» — 21,2%, а «Т-Банк»— 21,01%.

Ранее ЦБ РФ изменил ожидаемую в 2025 году ключевую ставку. Изначально она прогнозировалась на уровне 16-17%, но сейчас была поднята до диапазона 17-20%. В 2026 году, по предварительным прогнозам, она составит 12-13% вместо ранее ожидаемых 10-11%, а в 2027 году достигнет 7,5 – 8,5%.

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#вклады
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Вучич отметил профессионализм главы ЦБ РФ Набиуллиной
26 октября 2024, 14:52

Эльвира Набиуллина (Фото: сайт Кремля)

Профессионализм главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной отметил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал TV Prva. Политик подчеркнул устойчивость российской экономики.
«Набиуллина — гений. Однако российская экономика — это экономика военного времени, и ей очень сложно функционировать в нынешних условиях. Вчера, хотя об этом не говорят в наших СМИ, Россия повысила процентные ставки, увеличив ключевую ставку с 19% до 21%. Это означает, что кредиты у них выдают под 30% годовых…» — прокомментировал Вучич.
Ранее Эльвира Набиуллина ответила, с чем связан рост цен в РФ. Руководитель финансового регулятора подчеркнула, что за последние три года ценники повысились на 30%. Сейчас ключевая ставка составляет рекордный 21%. Кроме того, как отмечали в ЦБ, показатели в дальнейшем могут расти.

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#мир
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Страны G7 договорились о деталях предоставления Украине 50 млрд долларов
26 октября 2024, 02:48

Фото: iStock/Silent_GOS

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) согласовали детали предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств G7.
«Эти займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России», – говорится в документе.

Отмечается, что договоренность подтверждает соглашение, достигнутое на саммите G7 в июне.

Ранее замглавы Минфина России Иван Чебесков заявил, что использование замороженных российских активов в западных странах представляет серьезный риск для мировой валютно-финансовой системы. По его словам, доллар США все чаще используется как «оружие, напоминающее миру о рисках торговли американской валютой».

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#минфин
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#кредит
#соглашение
#саммит
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Во Франции рассказали о покупателе российского филиала «Ашан»
Monde: Auchan близок к продаже своего бизнеса в России Газпромбанку
26 октября 2024, 00:13

Фото: iStock/blinow61

Французская ретейл-группа Auchan близка к продаже своих российских активов Газпромбанку. Об этом сообщила газета Le Monde.
Издание отмечает, что компания уже нашла «местного покупателя» для своего российского филиала и находится «на финальной стадии переговоров».

«По нашей информации, речь может идти о Газпромбанке», – утверждается в материале.

Представитель компании сообщил газете, что уход Auchan с российского рынка не связан с «политическими или репутационными причинами». По словам представителя, решение было обусловлено экономическими соображениями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения об уходе Auchan из России: «Мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами», – заявил он.

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#газпром
#дмитрий песков
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Аналитик Буйволов отметил слабую реакцию рубля на ключевую ставку
25 октября 2024, 20:41

Фото: iStock/spaxiax

Аналитик Денис Буйволов заявил, что рубль слабо отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ из-за некоторой предсказуемости такого решения Банка России.
«Рубль показал умеренное укрепление на фоне ожидания заседания ЦБ по ключевой ставке. После того как регулятор объявил о повышении ставки до 21%, курс российской валюты практически не изменился. Юань на Московской бирже торгуется на уровне 13,5 рубля, а доллар — около 96 рублей. Сценарий с увеличением ставки именно таким образом рассматривался как вероятный, поэтому событие оказалось предсказуемым», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что повышенная ключевая ставка обладает и преимуществами.

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#курс
#прогноз
#ключевая ставка
#сценарий
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Производство майонеза в Подмосковье выросло за год на 9%
25 октября 2024, 20:09

Фото: iStock / Oleksandr Todorov

В Подмосковье объём производства майонеза за восемь месяцев с начала года увеличился на 9% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За восемь месяцев региональные предприятия произвели 42,4 тыс. тонн майонеза. На долю подмосковных производителей приходится более 32% в Центральном федеральном округе и свыше 8% общероссийского объёма. В ассортименте майонез провансаль классический, оливковый, с лимонным соком, на перепелином яйце и вегетарианский», – рассказали в Минсельхозпроде региона.
Крупнейшими подмосковными производителями там назвали ООО ПК «Ильинское 95» в городском округе Щёлково, ООО «Ногинский Пищевой Комбинат» и ООО ПК «Тогрус».

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#московская область
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Подмосковье ищет медработников