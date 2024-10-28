Подмосковье вошло в топ-5 рейтинга регионов России по науке и технологиям

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Московская область включена в топ-5 рейтинга по развитию науки и технологий по итогам 2023 года, свидетельствует исследование РИА Новости. Подмосковье замкнуло пятёрку сильнейших.
Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.
«На эти регионы приходится 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг по итогам прошедшего года. Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга эксперты объясняют высоким уровнем развития науки и технологий, большим числом научно-исследовательских институтов, работой высокотехнологичных производств», – говорится в комментарии к рейтингу.Замыкают список Ингушетия и Еврейская автономная область
Как сказано в исследовании, развитие науки, внедрение передовых технологий, разработка инноваций в разных отраслях выступают одними из ключевых факторов социально-экономического развития любой страны, оказывая влияние на уровень жизни населения.
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Лора Луганская