В Лобне откроют завод по восстановлению двигателей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Авторемонтный завод, специализирующийся на восстановлении двигателей внутреннего сгорания, запустит на территории городского округа Лобня компания «Механика», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания инвестирует в этот проект более 400 миллионов рублей. На первом этапе на предприятии будет создано 50 рабочих мест, в дальнейшем штат планируется увеличить в два раза», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.В настоящее время на производственной площадке уже завершают ремонт, ведётся подготовка к монтажу оборудования. Первый производственный участок на новом заводе планируется запустить в эксплуатацию в июне текущего года.
Читайте также:
Производители из Московской области стали победителями конкурса «Знай наших»
В Подмосковье запускают новое кондитерское производство
В Луховицах запустили производство натуральной газировки
Лев Каштанов