За год инвестиции в основной капитал в Одинцовском округе превысили 100 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Всего за 5 лет объем инвестиций в основной капитал в муниципалитете составил 355 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил, что, по этому показателю городской округ входит в тройку лидеров в Подмосковье.
Самыми крупными инвест проектами в округе стали корпус клинического госпиталя «Лапино», гольф-клуб «Раёво» и «Лайв Арена».
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«В 2023 году мы реализовали 15 инвестиционных проектов в реальном секторе, объём вложений только по ним составил почти 8 миллиардов рублей. В 2024 году должны быть реализованы ещё 19 крупных инвестпроектов на 10 миллиардов рублей, они должны нам дать дополнительно 1,5 тысячи рабочих мест. сильной стороной экономики муниципалитета является её устойчивость и разнообразие. Оно обеспечивается, в частности, развитием малого и среднего бизнеса. В муниципалитете насчитывается более 30 тысяч субъектов МСП», — подчеркнул Андрей Иванов.
Самыми крупными инвест проектами в округе стали корпус клинического госпиталя «Лапино», гольф-клуб «Раёво» и «Лайв Арена».
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Мира Полтева