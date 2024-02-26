Подмосковные кулинары представили традиционные блюда в Доме российской кухни

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Доме российской кухни на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» прошёл День Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Министерство вместе с рестораторами организовало порядка 20 мастер-классов, кулинарные шоу, дегустации и театрализованные рассказы об истории традиционных блюд подмосковной кухни.
Так, повара ресторана «Дача №7», расположенного на территории усадьбы Архангельское в Красногорске, приготовили мозговые говяжьи косточки с маринованным луком и телячьи щёчки с запечённой свеклой и чёрной смородиной. Пони также поделились рецептами печёночного паштета и фирменной хреновухи.
«Сергиевская rухмистерская» из Сергиева Посада провела мастер-классы по приготовлению забытого блюда русской кухни – деженя из толокна, а также леденцов из паточной карамели – ландрин.
Мастера из Коломны предложили посетителям театрализованные рассказы с дегустацией традиционного коломенского калача, пастилы и лукерьинского пряника. Гости узнали, как правильно формовать калач, как устроена калачная печь, почему её топят берёзовыми дровами без коры.
Рестораторы усадьбы Мураново из Пушкинского городского округа приготовили мурановские вафли и щи с квашеным ананасом по рецептам ХIХ века.
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«Мы проводим день Московской области в Доме российской кухни уже второй раз. Наш регион представили семь участников из Одинцова, Коломны, Сергиева Посада, Луховиц, Пушкина и Серпухова. Наши рестораторы и повара научили всех желающих готовить традиционные блюда по сохранившимся подмосковным рецептам, многие из которых имеют многовековую историю», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
«Сергиевская rухмистерская» из Сергиева Посада провела мастер-классы по приготовлению забытого блюда русской кухни – деженя из толокна, а также леденцов из паточной карамели – ландрин.
Мастера из Коломны предложили посетителям театрализованные рассказы с дегустацией традиционного коломенского калача, пастилы и лукерьинского пряника. Гости узнали, как правильно формовать калач, как устроена калачная печь, почему её топят берёзовыми дровами без коры.
Рестораторы усадьбы Мураново из Пушкинского городского округа приготовили мурановские вафли и щи с квашеным ананасом по рецептам ХIХ века.
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Лора Луганская