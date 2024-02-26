Подмосковные кулинары представили традиционные блюда в Доме российской кухни

В Московской области в этом году планируют реализовать более 80 проектов импортозамещения, в том числе 11 – в пищевой промышленности. Эти проекты должны снизить зависимость от иностранных производителей и повысить конкурентоспособность отечественной продукции, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.