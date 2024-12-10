В МГТУ им. Баумана отрыли студенческое КБ авиакорпорации «Рубин»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Москве на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана начало работу студенческое конструкторское бюро имени первого директора и главного конструктора балашихинской авиационной корпорации «Рубин» Трифона Башты. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Студенты смогут проектировать гидравлические агрегаты, тормозные системы, авиационные колеса и другие взлётно-посадочные устройства. Курировать обучение будут преподаватели университета, специалисты конструкторского и технологического отделов авиакорпорации.
Предприятие производит продукцию, имеющую важное значение для страны.
Основанный в 1946 году «Рубин» участвует в программе импортозамещения, исполняет гособоронзаказ. В частности, его изделия будут работать на новых самолётах Ту-214, МС-21 и Sukhoi Superjet 100.
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Предприятие производит продукцию, имеющую важное значение для страны.
«Корпорация играет ключевую роль в обеспечении безопасности и надёжности воздушного транспорта в России. Оно вкладывает ресурсы в подготовку специалистов и сотрудничает с образовательными учреждениями. Молодым людям такие проекты помогают получить опыт работы на производстве и определиться с будущей профессией», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Корпорация «Рубин» также планирует создать у себя стендовую базу для обучения студентов на предприятии.
Основанный в 1946 году «Рубин» участвует в программе импортозамещения, исполняет гособоронзаказ. В частности, его изделия будут работать на новых самолётах Ту-214, МС-21 и Sukhoi Superjet 100.
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Лора Луганская