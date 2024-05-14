В России арестовали бывшие активы спонсировавшего ВСУ производителя водки

Фото: istock / Nordroden
Ленинский районный суд Курска бывшие российские активы холдинга Global Spirits, производимого водку «Хортиця». Об этом информирует РБК.
В публикации со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов отмечают, что судебная инстанция 6 мая арестовала 7 юридических лиц, которые до этого были связаны с основателем алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця») Евгением Черняком*. Взыскателем по делу указана Генеральная прокуратура России.
В статье также упоминается «Крымский винный дом», «Феодосийский завод коньяков и вин», ликеро-водочные заводы «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в Московской области. Помимо этого, речь идет о дистрибуторах «Стандарт качества», «Традиции успеха» и «Новый уровень».
В декабре 2023 года сообщалось, что активы спонсировавшего Вооруженные силы Украины производителя водки «Хортиця» захотели передать под управление Росимущества.
Ранее на Украине оценили размер транша от замороженных российских активов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В статье также упоминается «Крымский винный дом», «Феодосийский завод коньяков и вин», ликеро-водочные заводы «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в Московской области. Помимо этого, речь идет о дистрибуторах «Стандарт качества», «Традиции успеха» и «Новый уровень».
В декабре 2023 года сообщалось, что активы спонсировавшего Вооруженные силы Украины производителя водки «Хортиця» захотели передать под управление Росимущества.
Ранее на Украине оценили размер транша от замороженных российских активов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак