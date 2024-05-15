В Эстонии приняли закон, позволяющий направить Киеву замороженные активы РФ

Фото: iStock/diegograndi
Эстонский парламент принял закон, позволяющий передавать Украине замороженные активы РФ.
Ранее в Эстонии обещали принять поправки к законодательству, которые позволят передать Украине примерно €37 млн замороженных активов РФ.
Информацию о том, что парламент всё же принял этот закон, публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен также заявлял, что Конгресс США дал властям полномочия для «захвата» российских замороженных активов. Эти полномочия будут использованы, отметил Блинкен. Американский политик добавил, что США планируют совместно со странами «Большой семерки» (G7) работать над изъятием российских активов с их дальнейшей передачей Украине.
Читайте также:
Блинкен: США намерены конфисковать российские активы
Суд Курска арестовал бывшие российские активы производителя водки «Хортиця»
Bloomberg: российские миллиардеры стали постепенно переводить активы в РФ
Информацию о том, что парламент всё же принял этот закон, публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен также заявлял, что Конгресс США дал властям полномочия для «захвата» российских замороженных активов. Эти полномочия будут использованы, отметил Блинкен. Американский политик добавил, что США планируют совместно со странами «Большой семерки» (G7) работать над изъятием российских активов с их дальнейшей передачей Украине.
Читайте также:
Блинкен: США намерены конфисковать российские активы
Суд Курска арестовал бывшие российские активы производителя водки «Хортиця»
Bloomberg: российские миллиардеры стали постепенно переводить активы в РФ
Евгения Парфентьева