В Минэкономразвития раскрыли подробности посещения России туристами из Европы

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Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев поделился деталями о посещении России туристами из Европы. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Кондратьев сообщил, что европейцы получают визы в Россию на тех же условиях, что и граждане других стран. Он подчеркнул, что в России не ставят препятствий для этой категории туристов, так как «туризм вне политики».
«Европейские туристы приезжают к нам, да. Если посмотреть статистику по электронным визам, то лидирует Китай, затем Саудовская Аравия, Турция, а далее идут европейские страны, особенно Германия и Эстония. Однако для европейцев это сейчас индивидуальная история», — отметил Кондратьев.Читайте также:
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Артем Кузьмин