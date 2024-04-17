«Оставили ни с чем»: Российские туристы 17 часов сидят в аэропорту Дубая без еды и воды

Услугу «Приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости» на региональном госпортале оптимизировали: теперь к ней подключён сервис предпроверки, благодаря которому можно узнать о выводе земельного участка из лесного фонда до подачи заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.