«Оставили ни с чем»: Российские туристы 17 часов сидят в аэропорту Дубая без еды и воды

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Российские туристы застряли в Международном аэропорту Дубая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что сотни российских туристов сидят 17-й час без еды, воды и гостиницы. Вылеты в Россию перенесены из-за непогоды.
Оператор «Русский экспресс» в 03:30 предложил бесплатный трансфер до отелей. Однако до сих пор никто не приехал. Кроме того, все гостиницы — за свой счет. Людей в прямом смысле оставили ни с чем.
Рейс FZ 965 Дубай – Москва авиакомпании Flydubai перенесли на сутки. Многие пассажиры остаются в аэропорту с маленькими детьми. Им приходится есть прямо на чемоданах.
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Оператор «Русский экспресс» в 03:30 предложил бесплатный трансфер до отелей. Однако до сих пор никто не приехал. Кроме того, все гостиницы — за свой счет. Людей в прямом смысле оставили ни с чем.
Рейс FZ 965 Дубай – Москва авиакомпании Flydubai перенесли на сутки. Многие пассажиры остаются в аэропорту с маленькими детьми. Им приходится есть прямо на чемоданах.
«Наконец из самолёта выпустили пассажиров рейса «Уральских авиалиний» Москва – Дубай: накануне он экстренно сел в Абу-Даби. Но теперь люди просто сидят в аэропорту. Кто-то сам уехал на такси, кто-то верно ждёт», — указано в публикации.
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Дарья Осипова