Турэксперт Мкртчян: Туристы не отказываются от поездок в Дубай из-за потопов

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что массовых отказов туристов от поездок в ОАЭ на фоне непогоды в Дубае не наблюдается.
«Где-то 20-25 рейсов не вылетело вчера из России. Давайте 25 умножим в среднем на 150 человек, вот вчера не вылетело примерно 3,5 тыс. человек оттуда и туда. Вот с ними сейчас решаем вопрос по проживанию, по питанию. А те, кто летят в субботу, в пятницу, они спокойно все полетят», — прокомментировал в беседе с RT специалист.
Он объяснил такой спрос на путешествия в страну в том числе и с тем, что в ОАЭ стоимость туров ниже, чем, например, в Турции.
А чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев, устроивший накануне заплыв по затопленным улицам Дубая, сообщил о том, что в городе ввели «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных дождей.
«Большое количество автомобилей брошено посреди трасс. Власти объявили «оранжевый» уровень тревоги», — поделился в беседе с «Известиями» Мордовцев.
Ранее российская туристка Лариса Гулимова, находящаяся сейчас в отпуске в Дубае, рассказала о сильнейшем потопе в городе.
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