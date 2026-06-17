В Минэкономразвития рассчитывают «дожать» тему прямых авиаперелетов в Малайзию
Российская сторона достигла высокой степени готовности по вопросу организации прямого авиасообщения с Малайзией. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях Делового форума Россия — АСЕАН, проходящего в казанском IT-парке имени Башира Рамеева.
По словам министра, туризм остается одной из ключевых сфер сотрудничества со странами Ассоциации, пишет «Татар-информ». Он привел статистику: российские туристы совершают порядка 2 млн поездок в государства АСЕАН (по данным принимающих сторон — почти 3 млн). Встречный турпоток также демонстрирует рост, однако пока значительно уступает по объемам.
Решетников подчеркнул, что Россия намерена активно увеличивать число гостей из Юго-Восточной Азии. Уже сейчас, например, в Москве и Казани заметный прирост туристов из стран Ассоциации, и эту работу будут продолжать.
Главным драйвером роста министр назвал наличие прямых перелетов. На текущий момент регулярное сообщение налажено с Таиландом, открыты маршруты в Индонезию, активно развивается авиасвязь с Камбоджей, а в сезонном режиме — с Мьянмой.
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