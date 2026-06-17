В Минэкономразвития рассчитывают «дожать» тему прямых авиаперелетов в Малайзию

17 июня 2026, 20:51

Министр Решетников: Рассчитываем дожать тему прямых авиаперелетов в Малайзию

Фото: istockphoto/bloodua

Российская сторона достигла высокой степени готовности по вопросу организации прямого авиасообщения с Малайзией. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях Делового форума Россия — АСЕАН, проходящего в казанском IT-парке имени Башира Рамеева.